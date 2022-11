PP reclama unos servicios "de calidad" en el hospital de Tomelloso y PSOE presume de "récord" de especialistas

TOLEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado este jueves en las Cortes regionales que los usuarios y profesionales del hospital de Tomelloso puedan atender y ser atendidos "con calidad", mientras que Cs se ha sumado considerando que hay "un problema" en este centro hospitalario y el PSOE se ha defendido asegurando que este año se va a alcanzar el "récord" de contratos y especialistas sanitarios en el hospital desde que abrió sus puertas.

Así han plasmado sus puntos de vista los tres partidos en el debate que se ha propiciado en el Parlamento regional a cuenta de la Proposición No de Ley (PNL) que han presentado los 'populares' para estas mejoras en el hospital de Tomelloso, proposición que ha sido rechazada por la mayoría absoluta socialista pese a contar con el apoyo de Cs.

En primer lugar, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merino, ha justificado la PNL propuesta por su partido alegando que tanto profesionales como usuarios del hospital "llevan reclamando durante los últimos años, con total legitimidad y justicia, que puedan ser atendidos y poder atender con una asistencia de calidad".

Para eso piden, ha señalado, "una cosa muy sencilla, que García-Page cumpla con lo que lleva prometiendo desde el Gobierno regional", manifestando que profesionales y vecinos "se han hartado" y quieren una UCI "para poder atender a los pacientes que lo necesiten y que no se dé el caso de que, cuando paciente necesite una UCI, tengamos que esperar a que haya una cama libre en un hospital cercano".

Merino ha remarcado también que esa UCI necesitará "los recursos humanos y materiales necesarios para que funcione normalmente" y ha recordado que, cuando el centro abrió sus puertas en el año 2007, el proyecto de construcción incluía dicho recurso. "¿Por qué ahora no quieren que Tomelloso tenga una UCI? No hay ninguna objeción técnica", se ha preguntado.

Asimismo, ha hecho referencia también a otro aspecto que el Gobierno autonómico "ha prometido" como es la llegada de los servicios de Hemodiálisis y Laboratorio al hospital tomellosero, así como un plan funcional para el hospital y que se reanuden las obras del centro de salud.

"Entendemos que esta PNL tiene que ser aprobada por unanimidad porque lo único que recoge son las promesas de Emiliano García-Page con los vecinos de Tomelloso y los profesionales del hospital. No se van a oponer a sus propios compromisos", ha dicho, dirigiéndose a los parlamentarios del PSOE.

CS: "EXISTE UN PROBLEMA"

Por parte de Cs, la parlamentaria Carmen Picazo ha considerado que es "más que patente" que existe "un problema" en la sanidad castellanomanchega en general y en el hospital de Tomelloso en particular, pidiendo al Ejecutivo regional "ver el problema con perspectiva" y "hacer autocrítica".

Picazo ha señalado que también hay "un problema importante" con los médicos, ya que a Tomelloso "no van especialistas", algo que ha justificado en que en la región "no tratamos bien a nuestros médicos" con aspectos como la carrera profesional sanitaria, que aún no se ha recuperado, y alertando de que en cinco años puede haber más problemas por la jubilación de facultativos.

"Equiparen la carrera profesional, cuiden a nuestros médicos, cubran las bajas y traten bien a los que nos cuidan", ha recomendado, insistiendo en que los usuarios de Tomelloso "están preocupados, quieren esa UCI y también recursos tecnológicos".

EL PSOE PRESUME DE "RÉCORD" DE ESPECIALISTAS

Del lado del PSOE, el parlamentario Iván Rodrigo ha considerado que el PP "no tiene credibilidad" para hablar del hospital de Tomelloso porque "su mayor apuesta" por este centro fue "el viaje que hicieron a Alzira con la idea de privatizarlo" siguiendo el modelo del hospital de ese municipio, que fue "un absoluto fracaso" ya que llevó "a la quiebra" a todos los centros que utilizaron dicho sistema y que "tuvieron que ser rescatados".

"Ahora se quieren poner el traje de defensores de la sanidad pública. No cuela", ha espetado, considerando que los 'populares' tenían "mucha prisa" por traer este debate a las Cortes porque "se les rompe el discurso con la incorporación de servicios y de profesionales", asegurando que "rabian" por que se hayan reanudado las obras del centro de salud.

Además, ha destacado que este año se va a alcanzar el "récord" de número de contratos y especialistas en el hospital de Tomelloso desde que abrió sus puertas y ha puesto el foco en que se ha cuadruplicado la inversión en alta tecnología en el centro con respecto al dinero dedicado por el Gobierno del PP.