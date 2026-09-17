PP reivindica 38 meses de gestión del Gobierno municipal de Toledo y reclama a la oposición "responsabilidad y sensatez"

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, José Manuel Velasco. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, José Manuel Velasco, ha reivindicado este miércoles, durante su intervención en el Debate del Estado del Municipio, los 38 meses de gestión del actual equipo de Gobierno, que, a su juicio, "han permitido que la ciudad recupere el rumbo y avance en la solución de problemas históricos".

Velasco ha defendido que el Debate del Estado del Municipio debe ser "una magnífica oportunidad" para que los grupos municipales expongan sus ideas, planteen propuestas y formulen críticas constructivas que contribuyan a mejorar Toledo, desde la altura de miras y la lealtad institucional.

Ha asegurado que, tras tres años de Gobierno, el equipo que dirige el alcalde, Carlos Velázquez, ha demostrado que Toledo "tiene por fin un rumbo", tanto por la claridad de la rendición de cuentas como por las propuestas planteadas, "gobernar es saber qué queremos para el Toledo de hoy y de mañana, tomando decisiones valientes, con independencia de su popularidad, y teniendo una hoja de ruta", ha afirmado.

Durante su intervención, ha reprochado al PSOE que exija acción sobre asuntos que, según ha recordado, no fueron resueltos durante los ocho años en los que estuvo al frente del Ayuntamiento. "Este equipo de Gobierno lleva tres años, nada que ver, en tiempo, con los ocho que estuvieron muchos de ustedes o, si quieren, los 16 que estuvo su partido, y en este periodo hemos hecho más por Toledo que ustedes en 16 años", ha manifestado.

En relación con las críticas socialistas sobre la climatización de los colegios públicos, Velasco ha cuestionado que el PSOE reclame ahora un plan integral para los 16 centros de Infantil y Primaria de Toledo cuando, durante sus dos legislaturas, no impulsó un programa de estas características, ha dicho, según ha informado el PP en un comunicado.

LA VEGA

Sobre la rehabilitación del entorno de La Vega, Velasco ha rechazado que el PSOE atribuya la financiación de la actuación a la gestión de la anterior legislatura y ha explicado que los fondos procedían de una iniciativa del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y de la distribución de recursos realizada por el Ministerio.

"Sí, el dinero estaba, pero no gracias a ustedes ni a Milagros Tolón; el dinero estaba gracias al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad", ha afirmado y ha reivindicado la importancia de la participación institucional y del trabajo desarrollado desde el Grupo de Ciudades Patrimonio para que Toledo pudiera beneficiarse de estos recursos.

Velasco también ha respondido a las críticas del PSOE sobre el mantenimiento de la Senda Ecológica, donde los socialistas denunciaron problemas de vegetación, limpieza, firme y elementos deteriorados, refiriendo diferentes actuaciones realizadas durante sus años de gestión que presentaron problemas de conservación o ejecución, como la actuación de la calle Cristo de la Luz, la avenida de Barber, la sede de la Asociación de Vecinos Azumel y el paseo Federico García Lorca.

En materia de medidas frente a las altas temperaturas, el portavoz del PP ha cuestionado que el PSOE reclame ahora la ampliación de horarios y la gratuidad de las piscinas municipales cuando, durante sus mandatos, no impulsó esas medidas.

Respecto a las críticas socialistas sobre los pasos de peatones y la seguridad vial, Velasco ha recordado que los atropellos constituían un problema recurrente durante las anteriores legislaturas y ha citado datos de un informe presentado en el Pleno de enero de 2016, según el cual en 2015 se produjeron 50 atropellos en Toledo, 34 de ellos en pasos de peatones, así como varios accidentes registrados en diferentes puntos de la ciudad entre 2015 y 2018.

CEMENTERIO MUNICIPAL

Velasco ha dedicado también parte de su intervención a las críticas sobre el estado del cementerio municipal. Frente a los anuncios de actuaciones realizados en 2022 por el anterior Gobierno, por un importe conjunto de 230.000 euros, ha destacado las inversiones ejecutadas por el actual equipo de Gobierno.

En concreto, ha detallado que en 2023 se recuperaron 48 sepulturas y mejorado las instalaciones, con una inversión de 199.999,70 euros, a la que se sumaron 15.640,04 euros de certificación de obras en 2024.

Asimismo, en el año 2026 ya se han recuperado 31 sepulturas, además de la reparación del muro sur y su acondicionamiento, por 160.997,76 euros.

El portavoz 'popular' ha cuestionado igualmente que el PSOE presuma del incremento de plazas en los trenes entre Toledo y Madrid sin abordar los problemas de funcionamiento del servicio ferroviario y ha defendido que los usuarios necesitan no solo más plazas, sino también un servicio fiable, con menos retrasos, incidencias y cancelaciones.

Como conclusión, José Manuel Velasco ha lamentado que el PSOE de Toledo se centre, a su juicio, en una oposición basada en la crítica y el desgaste del Gobierno, en lugar de aportar soluciones y propuestas constructivas.

En este sentido, ha animado a los grupos de la oposición a abandonar "la política de tierra quemada" y a trabajar por el interés general, "no se puede venir hoy a exigir lo que ayer se fue incapaz de cumplir, no se puede pretender dar lecciones de gestión cuando se dejó una ciudad con proyectos estancados y promesas incumplidas", ha añadido.