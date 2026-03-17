PP replica a Page que solo necesita aprobar sus enmiendas a Ley de Acompañamiento para recuperar la carrera profesional

La secretaria general del PP de C-LM, Carolina Agudo. - PP

TOLEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha contestado al presidente de la Comunidad Autónoma, el socialista Emiliano García-Page, que "no hace falta ninguna ley para recuperar la carrera profesional sanitaria" sino que "basta con votar las enmiendas del PP" al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.

Así ha contestado Agudo a las palabras pronunciadas por García-Page este lunes, en las que afirmaba que su Gobierno está en disposición de dar "un salto más" para que "este mismo 2026" la región cuente con una ley que regule el nuevo modelo de carrera profesional para los sanitarios, por lo que ha apelado a la "sensatez de todos" para llegar a un acuerdo.

Agudo ha denunciado que el presidente regional "ha vuelto a mentir a los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha". En ese sentido, Agudo ha manifestado que "no hace falta aprobar ninguna nueva ley para poner en marcha la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha" ya que, según ha explicado, la solución es "mucho más sencilla que un titular del PSOE de Page".

La dirigente 'popular' ha mantenido que la recuperación de la carrera profesional depende únicamente de una decisión parlamentaria inmediata. "Basta con que, el próximo jueves, en la Comisión de Presupuestos, los diputados del Partido Socialista voten a favor de las enmiendas del Partido Popular" que han presentado a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que acompañan a los presupuestos.

"Es el PSOE quien ha traído una ley de acompañamiento a los presupuestos donde Page tiene bloqueada la carrera profesional sanitaria. Si Page quiere una ley, ahí la tiene, pero que no mienta más a los profesionales sanitarios. Esto no va ni de anuncios, ni de engaños, ni de más mentiras", ha subrayado.

La portavoz parlamentaria del PP ha acusado al Ejecutivo autonómico de "reiterar promesas incumplidas durante más de una década". "Lleva 11 años mintiendo a los profesionales sanitarios, 11 años anunciando la carrera y no poniéndola en marcha".

Y ha criticado al Ejecutivo por "hacer perder el tiempo a tantos profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha" que confían en la recuperación de este derecho. "Page tiene bloqueada la carrera profesional en los presupuestos de Castilla-La Mancha aprobados hace dos meses. La solución no pasa por nuevos anuncios legislativos, lo que se necesita son fondos y voluntad. Y eso se puede dejar hecho el jueves en la Comisión aprobando las enmiendas del PP".

Según Agudo, cualquier otra opción supondrá "un nuevo episodio del PSOE de Page para dar patadas hacia adelante" y mantener "una situación insostenible para los profesionales sanitarios y un auténtico desprecio a todo el sistema de salud regional".

Y ha vinculado los anuncios de García-Page con la cercanía de procesos electorales. "Llegan las elecciones, comienza la máquina de mentiras de este Gobierno y la primera, como siempre, hablar de la carrera profesional como llevan haciendo 11 años".

Además, ha recordado que el propio Ejecutivo dijo que "no habrá carrera profesional si no hay financiación autonómica", que en los presupuestos aprobados "han prohibido expresamente la carrera profesional sanitaria" y también ha señalado que el propio García-Page afirmó en el Debate sobre el Estado de la Región que "si hay carrera profesional, habría que despedir a profesionales". "¿Qué ha cambiado? Pues lo de siempre, que vienen las elecciones".

"Decir que hace falta una ley es mentir. La ley existe y la solución también. Es una vergüenza que Page vuelva a mentir a los profesionales sanitarios. Para recuperar la carrera profesional, no hace falta una nueva ley, sino votar el jueves a favor de las enmiendas del PP, a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que acompaña a los presupuestos, donde Page tiene bloqueada la carrera y con las enmiendas del PP se desbloquea. Así de fácil. Sin anuncios y sin más mentiras, solo hace falta votar", ha zanjado.