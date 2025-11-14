PP sostiene que la educación en Castilla-La Mancha merece "mucho más" que la "pasividad" del Gobierno de Page

TOLEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha asegurado que la educación en Castilla-La Mancha "merece mucho más" que la "pasividad" del Gobierno de Emiliano García-Page.

Así lo ha indicado antes de asistir al acto con motivo del Día de la Enseñanza, en Consuegra, donde ha trasladado el "profundo reconocimiento" del PP a toda la comunidad educativa de la región, según ha informado el partido en nota de prensa.

Agudo ha subrayado "la dedicación, la vocación y el compromiso" de los docentes, equipos directivos y profesionales que cada día sostienen las aulas de Castilla-La Mancha, destacando que "su esfuerzo contrasta con una gestión política totalmente desconectada de la realidad educativa".

La dirigente del PP-CLM ha señalado que los informes recientes sitúan a Castilla-La Mancha "a la cola del país". Así, el informe PISA --según el PP-- refleja bajos resultados en matemáticas, ciencias y comprensión lectora; y el abandono escolar temprano se ha convertido en "un problema estructural que el Gobierno regional no está afrontando" y el ranking de inglés de Education First sitúa a los estudiantes de Castilla-La Mancha "en el último lugar de España".

"Son datos objetivos que no admiten maquillaje ni excusas", ha afirmado Agudo, al tiempo que ha denunciado el estado de muchas infraestructuras educativas, como el colegio de Santa Cruz de Retamar como ejemplo de "situaciones impropias del siglo XXI", con aulas apuntaladas, recreos en la calle con coches circulando y espacios sin condiciones de seguridad.

Agudo ha incidido en que "los anuncios no se traducen en apoyos reales", mientras las familias siguen "cada vez más desatendidas" o el recorte de 2.000 becas comedor este curso, "precisamente cuando más se necesitan", junto a la falta de ayudas en material escolar.

Agudo ha lamentado que "Emiliano García-Page pasa de Castilla-La Mancha", asegurando que esta ausencia se ha trasladado a sus consejeros y a toda la gestión educativa. "Si el presidente no está, su Gobierno tampoco y no podemos permitirnos un Ejecutivo que se desentiende del futuro de nuestros hijos", ha señalado.

"Castilla-La Mancha necesita una política educativa eficaz, centrada en el alumnado y en quienes sostienen el sistema. Nuestro compromiso es claro: recursos, planificación y una educación de calidad para todos", ha concluido la secretaria general del PP-CLM.