PP de Toledo, Segovia y Jaén piden saber los criterios técnicos por los que la Base Logística del Ejército irá a Córdoba

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha mantenido este juees una reunión telemática con los portavoces municipales del PP en Segovia, Pablo Pérez, y Jaén, Manuel Bonilla, para valorar los trabajos y gestiones realizados por los tres ayuntamientos, que optaban a radicación de la base logística del Ejército de Tierra en sus ciudades, así como para hacer un frente común con el objetivo de que el Ministerio de Defensa de a conocer los criterios técnicos que avalen la su decisión de adjudicar el centro logístico militar a Córdoba.

Así lo ha explicado Alonso, argumentando que las decisiones de Estado tienen que estar avaladas, justificadas y documentar por criterios técnicos. Por ello, y según han informado en nota de prensa, el PP de Toledo, de Segovia y de Jaén van a pedir todas esas explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez ante una decisión, como es la de adjudicar a Córdoba la base logística, que, según ha dicho, parece estar motivada por "criterios políticos".

"Toledo no puede haber perdido por razones políticas una infraestructura que iba a generar 3.000 puestos de trabajo de personal civil, un incremento de la renta per cápita anual de 40 millones de euros y un crecimiento de 50 millones del PIB anual de Toledo", ha advertido Alonso, que ha avisado de que "ante la inacción del Gobierno de Milagros Tolón, el PP de Toledo no se va a quedar de brazos cruzados".

"Tanto en el caso de Jaén como en Segovia hemos podido constatar que sus ayuntamientos se han volcado para conseguir esta adjudicación y llevan tiempo trabajando y luchando con la presentación proyectos, manteniendo reuniones y ofreciendo fuentes de financiación. Eso es lo que tenía que haber hecho el Ayuntamiento de Toledo, pero al menos públicamente o con la información que tenemos en el PP de Toledo, no podemos decir lo mismo", ha lamentado Alonso.

Por ello, ha avanzado que el Grupo Popular, ante esa falta de explicaciones de la alcaldesa, ha registrado una solicitud de información de todos los documentos, informes, expedientes, reuniones y demás trabajos que haya realizado el Gobierno de Tolón relacionados con el proyecto que suponemos habrá presentado el Ayuntamiento para conseguir la base logística.

"Esperamos que existan pues Toledo no entendería que por la falta de los mismos la ciudad se haya quedado sin la base logística teniendo en cuenta que los requisitos iniciales del proyecto daban una gran ventaja a Toledo porque era la única ciudad que los cumplía todos", ha añadido Alonso.

De igual modo, la edil toledana ha apuntado que el PP ha presentado en el Congreso, a través de sus diputados por Toledo, una serie de preguntas al Ministerio de Defensa para conocer tanto el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Toledo para optar a la adjudicación de la base como para que el Gobierno desvele los criterios de adjudicación de la plataforma logística militar a Córdoba, las alternativas que ha valorado Defensa y quién ha tomado la decisión de ubicarla en esa ciudad.