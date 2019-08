PP urge a crear una mesa del agua en C-LM para alcanzar una posición regional "consensuada"

Actualizado 13/08/2019 12:59:37 CET

GUADALAJARA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del Partido Popular, Ana Guarinos, ha urgido a consensuar un Pacto Regional del Agua en la región, así como a la "necesidad" de instar al Gobierno de España a alcanzar un Pacto Nacional en materia hídrica.

"No se pued demorar por más tiempo la constitución de una mesa regional del agua con todos los colectivos, asociaciones, organizaciones, administraciones e instituciones afectadas por el problema del agua y los trasvases, con el fin de alcanzar una posición regional consensuada en materia de agua que garantice las necesidades hídricas y el desarrollo en torno a este bien escaso, el de toda la región en particular y el de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía en particular", ha dicho.

Así lo ha indicado Guarinos tras conocerse este lunes que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha propuesto un trasvase para el mes de agosto de 20 hectómetros cúbicos para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras.

La parlamentaria 'popular' ha recordado que desde que gobierna el PSOE y Pedro Sánchez en España, "todos los meses se ha autorizado un trasvase desde la cabecera del Tajo, en esta última ocasión, unos días después de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuviera una reunión con García-Page en la que se trataron asuntos relacionados con el agua", según ha informado el PP en nota de prensa.

También ha recalcado la necesidad de promover un gran pacto nacional del agua que contenga un modelo global de política de agua para toda España, fundamentado en el consenso y desde una perspectiva integradora y de equilibrio territorial.

Para Guarinos es "inadmisible" que el Gobierno de España "siga autorizando trasvases desde Entrepeñas y Buendía mes tras mes sin aportar ni una sola gota de agua más en cabecera que suponga garantías para el desarrollo de los municipios ribereños, tal y como hizo un Gobierno del Partido Popular que garantizó una lámina estable de agua embalsada por debajo de la cual no es posible autorizar ningún trasvase, lámina que actualmente se sitúa en los 400 hectómetros cúbicos y que el Gobierno del PSOE no ha incrementado en una sola gota de agua".