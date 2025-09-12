PP urge a Page a "dejar de sacar tajada con la inflación" mientras "los ciudadanos son cada vez más pobres"

TOLEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha reclamado al presidente regional, Emiliano García-Page, a que "deje de sacar tajada con la inflación" mientras los ciudadanos de la Comunidad Autónoma "son cada vez más pobres".

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha explicado que, según los últimos datos del IPC, Castilla-La Mancha "lidera" el ranking nacional de inflación acumulada, ya que, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, los precios han subido un 25,2 por ciento en la región.

Serrano ha puesto el énfasis en que, desde que Page gobierna, los salarios apenas han crecido un 2,7 por ciento, lo que significa una pérdida de poder adquisitivo superior al 13 por ciento en estos últimos diez años que evidencian "el retroceso" provocado por las políticas socialistas, que también nos hacen tener una renta per cápita 5.000 inferior a la media nacional.

El diputado del PP-CLM ha insistido, de este modo, en que es inaceptable "la negativa constante del PSOE regional a bajar impuestos o, al menos, deflactar el IRPF para devolver a los castellanomanchegos parte del esfuerzo que están soportando por la inflación".

Igualmente, Serrano ha advertido del aumento de la tasa de pobreza, con 730.000 castellanomanchegos en riesgo de exclusión social. "Mientras tanto, la Junta se vanagloria de tener las mayores entregas a cuenta de la historia y un techo de gasto que crecerá en 686 millones de euros, pero no destina esos recursos a aliviar la situación de las familias ni a impulsar la economía productiva".

El parlamentario 'popular' ha señalado el encarecimiento de los productos básicos y la vivienda, ya que los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido casi un 40 por ciento y los alquileres un 33 por ciento en los últimos cinco años, según ha informado el PP en nota de prensa.

Serrano ha criticado que, según el informe de la Fundación Civismo, el Día de la Liberación Fiscal en Castilla-La Mancha ha sido el 19 de agosto en 2025, "un día más tarde que la media nacional", lo que evidencia "el infierno fiscal al que Page y Sánchez están sometiendo a los ciudadanos".

Finalmente, ha reclamado medidas inmediatas, ya que "Page debe elegir entre bajar impuestos de forma urgente o usar el aumento del techo de gasto y el superávit para financiar ayudas directas y políticas efectivas que alivien la situación de las familias y las empresas, ya que Castilla-La Mancha no puede seguir gobernada por la inercia y la propaganda, necesita soluciones reales para un empobrecimiento que clama al cielo".