El PP ve insuficientes los siete millones de la Junta para arreglar caminos y vuelve a exigir el Fondo de Contingencia

El vicesecretario del PP, Elías Bendodo, en Malagón. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

MALAGÓN (CIUDAD REAL), 24 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Castilla-La Mancha considera "insuficientes" los siete millones anunciados por el Gobierno de Emiliano García-Page para la rehabilitación de caminos dañados tras los daños provocados por las últimas borrascas y ha vuelto a exigir la puesta en marcha del Fondo de Contingencia y el Fondo de Imprevistos, ya que "no solo se trata de arreglar caminos".

Así se ha pronunciado este martes el presidente regional del PP, Paco Núñez, durante la visita que ha realizado al municipio de Malagón (Ciudad Real), uno de los más afectados de la provincia por los daños causados por las lluvias, donde ha estado acompañado del vicesecretario nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, además del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde del municipio, Adrián Fernández.

Desde allí, Núñez ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "tenga 36 millones de euros en el Plan de Contingencia y en el Fondo de Imprevistos, y ya han anunciado que no lo quieren activar".

"No estamos hablando de reparar caminos, estamos hablando de reparar viviendas, paliar los daños en explotaciones agrícolas y ganaderas, ayudar a restablecer mobiliario urbano en ayuntamientos que se han visto anegados por el agua, reparar cauces de los ríos, reparar pequeños establecimientos comerciales y, por tanto, es insuficiente", ha remarcado Núñez.

El dirigente 'popular' ha asegurado que la región se encuentra ante una situación "claramente excepcional", tras un temporal que, a su juicio, "ha arrasado todo lo que encontraba a su paso" y ha afectado "de manera global al conjunto de la región".

Por ello, el presidente del PP regional ha reiterado que su grupo ha solicitado por escrito la activación del Fondo de Contingencia y del Fondo de Imprevistos, que, según ha indicado, suman más de 36 millones de euros.

Además, ha reclamado que el Ejecutivo autonómico impulse las modificaciones presupuestarias necesarias para cubrir "el 100% de los gastos" que permitan devolver la normalidad a los afectados.

Núñez ha contrapuesto la actuación de la Junta con la de la Diputación de Ciudad Real, que ya ha anunciado una aportación de dos millones de euros, y con la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, que, según ha señalado, ha activado recursos y modificaciones de crédito para dar cobertura total a los damnificados.

A su juicio, existe "un problema de modelo" y ha defendido que "no da igual quién gobierne" ante una emergencia, insistiendo en que cuando hay pérdidas y daños es cuando las administraciones deben estar "más cerca de los ciudadanos".

En este sentido, ha confiado en que el PSOE rectifique en el próximo pleno de las Cortes regionales y respalde la activación de los fondos solicitados.

BENDODO ACUSA A PAGE Y A SÁNCHEZ DE "NO DAR NINGUNA SOLUCIÓN"

Por su parte, el vicesecretario nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, ha reivindicado la actuación de los alcaldes del PP y de la Diputación de Ciudad Real ante los daños provocados por el temporal y ha exigido que "los políticos socialistas del gobierno autonómico y nacional estén a la altura".

Según ha señalado, mientras las administraciones gobernadas por el PP "se han puesto manos a la obra" para paliar desperfectos, todavía se está esperando la implicación del Ejecutivo regional y del Gobierno de España.

Bendodo ha asegurado que el PP en Castilla-La Mancha será "exigente permanentemente" para que se active el Fondo de Contingencia y ha avanzado que también reclamarán al Ejecutivo central la puesta en marcha de ayudas estatales.

En este sentido, ha criticado que "ni el Gobierno de Castilla-La Mancha ni el de España han dado ninguna solución a los daños por el temporal en esta región".

Asimismo, ha comparado la situación con Andalucía, donde ha afirmado que el presidente Juanma Moreno ha estado "al frente de las catástrofes", frente a lo que, a su juicio, ocurre en Castilla-La Mancha.

Bendodo ha agradecido la implicación de la Diputación y de los alcaldes afectados y ha insistido en que el Partido Popular mantendrá una posición "vigilante" para que se activen los fondos necesarios y se dé respuesta a los efectos del temporal.

DAÑOS EN MALAGÓN

Finalmente, el alcalde de Malagón, Adrián Fernández, ha asegurado que el municipio ha sido uno de los más castigados por el temporal y ha cifrado en más de 700.000 euros los daños solo en infraestructuras públicas.

Ha detallado afecciones en comedores escolares, el centro de día, el centro de discapacitados, la piscina climatizada, el pabellón deportivo, el cementerio, calles y caminos rurales, además de las zonas próximas a los ríos que atraviesan la localidad.

Fernández ha reclamado a la Junta de Comunidades y al Gobierno de España ayudas "reales, eficaces e inmediatas", al considerar inasumible que los ayuntamientos deban aportar el 50% de los costes en el marco de la declaración de zona gravemente afectada.

Con un presupuesto municipal de 7,4 millones de euros, ha cuestionado la viabilidad de afrontar ese esfuerzo económico y ha agradecido la intervención de la Diputación de Ciudad Real, que ya ha desplegado maquinaria en el término municipal para actuar sobre los caminos dañados.