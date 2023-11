PP y Vox exigen a Page cumplir con el Pacto por la Caza en CLM y Junta defiende sus medidas

TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y Vox han exigido al Gobierno de Emiliano García-Page que cumpla con los compromisos adquiridos en el Pacto por la Caza en Castilla-La Mancha, petición ante la cual la Junta ha defendido sus medidas, destacando los convenios ya firmados con el sector cinegético.

Ha sido durante el debate general relativo al pacto de la Comunidad de Castilla-La Mancha sobre la caza y el impulso del mismo, celebrado este jueves en las Cortes, donde la oposición ha cargado contra el equipo de Gobierno, exigiéndoles desde ambos grupos, PP y Vox, el cumplimiento de dicho acuerdo.

El diputado de la formación verde, Luis Juan Blázquez, ha sido el primero en intervenir, exigiendo a la Junta que ponga en marcha las diversas medidas adoptadas en el pacto. En este sentido, Blázquez ha celebrado la Proposición No de Ley presentada el pasado 9 de octubre por su partido, considerando que fue a raíz de ese momento cuando el Gobierno de Page "empezó a cumplir algunos de esos acuerdos".

"El groso de la temporada de caza en Castilla-La Mancha comenzó el pasado 8 de octubre y era de vital importancia tener en marcha alguno de los puntos del pacto, pero ninguno de ellos se habían siquiera planteado. No obstante, hemos visto como el Gobierno regional ha reaccionado ante la propuesta de cumplimiento presentada por Vox, lo que se ha traducido en la firma del convenio con las distintas asociaciones de caza de la comunidad el pasado 27 de octubre para la realización de cursos de formación", ha señalado.

Blázquez ha nombrado otras medidas, como la nueva convocatoria de ayudas por valor de 580.000 euros anunciada por la consejera de Desarrollo Sostenible para el fomento de actuaciones de mejora de entornos de caza menor, atribuyendo el mérito a su Proposición No de Ley. "¿Cuál es la realidad de todo esto? que ninguna de estas medidas se hubiera puesto en marcha si Vox no hubiera presentado su propuesta, este debate no se hubiera producido si Vox no instara al Gobierno regional a cumplir el Pacto por la Caza y los cazadores castellanomanchegos seguirían esperando su cumplimiento", ha aseverado.

Desde el PSOE, Fran Barato, ha negado esas afirmaciones, asegurando que el trabajo y las negociaciones para dichos convenios eran anteriores en el tiempo a la petición de Vox. "Señor Blázquez no ha sido a raíz de Vox cuando se ha empezado a trabajar, ya había un trabajo previo por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible desde el primer día que la consejera asumió las competencias", ha incidido.

Barato ha reafirmado el compromiso del grupo parlamentario socialista con los cazadores y ha recordado que "todavía queda una Legislatura por delante", reiterando el compromiso con el cumplimiento del pacto.

En la misma línea que Vox, desde el Partido Popular, la diputada Lola Merino, ha insistido al presidente regional para que acate y cumpla el pacto, y ha cargado contra Barato por acusar al PP de "convertir la caza en una actividad elitista", criticando que fueron gobiernos socialistas "los que acabaron con los cotos sociales".

"Cuando Cospedal llegó al Gobierno solo quedaba un coto, y estaba sin pagar, como todo lo que dejaron", ha dicho.

Igualmente, Merino ha detallado que hay medidas del pacto que no requieren de partidas presupuestarias y que, por lo tanto, ya se pueden empezar a abordar. "Los cuatro primeros puntos son los más fáciles y los más importantes, no necesitan dinero, por lo que lo pueden hacer lo antes posible. Deben modificar la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, modificar el reglamento de caza, modificar la Ley de Conservación de la Naturaleza y simplificar todos los trámties administrativos y burocráticos. Todo esto no cuesta dinero y supone dar cumplimiento al pacto", ha reprochado.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, María Mercedes Gómez, ha asegurado que desde el Gobierno "no solo se va a cumplir el pacto, sino que el pacto se empezó a cumplir antes de que se firmase".

Así, según ha defendido, "la Junta lleva desde 2015 trabajando para facilitar y mejorar la situación del sector cinegético en la región". Gómez ha criticado la situación que había, "con una Ley de Caza elaborada por el PP que era inconstitucional", y ha nombrado las iniciativas adoptadas.

"Hemos conseguido que las licencias de caza sean gratuitas para los residentes en la región, hemos firmado una convocatoria con las asociaciones de caza para formar a nuestros cazadores, formar y contratar a vigilantes de caza, recuperando así este oficio, y controlar a los depredadores, y estamos trabajando en simplificar la burocracia a través de procedimientos electrónicos", ha explicado, reiterando una vez más el compromiso del Gobierno regional con el sector cinegético.

Un sector que en la región genera 600 millones de euros, lo que supone el 1,7 por ciento del Producto Interior Bruto, y crea cerca de 20.000 empleos. "Es esencial para la comunidad, por eso gobernamos con la sociedad y el sector cinegético", ha finalizado la consejera.