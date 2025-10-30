PP y Vox piden que Sanz dimita por las mamografías de Talavera y él contesta: "Es un desastre que no existe"

TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y Vox han incidido este jueves en el pleno de las Cortes en pedir la dimisión del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, como responsable de la situación generada por las mamografías que no se han realizado desde el mes de mayo en Talavera de la Reina, mientras que el titular de la sanidad castellanomanchega se ha defendido lamentando que ambas formaciones estén politizando un tema donde "les interesa mucho más hablar de un desastre que no existe que de la realidad".

Durante un debate sobre sanidad, el portavoz de Vox, David Moreno, ha acusado al consejero de ser el "responsable de que más de 3.000 mujeres de la comarca de Talavera se hayan quedado sin convocar a mamografías de cribado durante casi cinco meses", tras el cierre repentino de un centro concertado.

"Cinco meses en los que ustedes no han reaccionado", ha indicado, considerando la situación "muy grave", mientras el titular de Sanidad "dijo que todo estaba perfectamente". "¿Perfectamente en qué?, ¿en que hay más de 3.000 mujeres a la espera de una mamografía?, ¿perfectamente en que hay pacientes a la espera de ser notificados?", se ha preguntado.

A esta situación, ha sumado otras de la sanidad regional como las intoxicaciones en los laboratorios del Hospital General Universitario de Toledo, donde aún "no han dado con ninguna solución" un año después mientras "se van acumulando partes y partes de intoxicaciones" con síntomas de todo tipo, pidiendo por ello la dimisión del consejero de Sanidad, porque "es un incompetente absoluto para gestionar la sanidad pública de Castilla-La Mancha".

Por otro lado, sobre el dinero que la formación tendrá que devolver a las Cortes tras haberlo transferido indebidamente a la dirección nacional de Vox, Moreno ha propuesto "un pleno monográfico sobre dinero público y el uso por los partidos políticos" donde debatir temas como el juicio por posible delito de prevaricación administrativa a la alcaldesa socialista de Villarrubia de Santiago o los gastos del PSOE.

PP: NEGLIGENTE GESTIÓN

Desde el Partido Popular, su portavoz en materia sanitaria, Juan Antonio Moreno, se ha referido igualmente a la "negligencia" que supone el tema de las mamografías que no se han realizado desde el mes de mayo hasta este mes de octubre en Talavera de la Reina y su comarca, lo cual es un "absoluto escándalo" y "tremendamente grave, porque, además, han tratado de ocultarlo".

"Esto es un problema sanitario de primer nivel, que se ha producido por su incapacidad y por su negligente gestión durante cinco meses", ha dicho, lamentando que haya tenido que aparecer el "escándalo" en la prensa nacional para ahora "en pocos días" haber adjudicado la realización de cribados, "cuando durante cinco meses han estado callados y sin hacer pruebas diagnósticas". "Tras el escándalo bien que han corrido".

El parlamentario 'popular' ha acusado al Gobierno regional de haber "privado a las mujeres de Talavera de la Reina de un derecho y eso tiene que tener sus consecuencias, y les han privado de ese derecho a sabiendas, que es que además es lo más grave".

A juicio de Moreno --que ha repasado la situación de "auténtico colapso del sistema público regional" como el "escandaloso" aumento de los tiempos de espera en Atención Primaria, la "incapacidad" de la Consejería para adjudicar el transporte sanitario terrestre o las listas de espera--, simplemente por el tema del cribado de cáncer el consejero no merece "seguir en ese sillón". "Debería irse", ha agregado.

PSOE: EL DOBLE DE INVERSIÓN

El parlamentario socialista Ángel Tomás Godoy, ha negado que lo ocurrido en Andalucía con el cribado de cáncer mama tenga que ver con lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha --"no tiene nada que ver, absolutamente nada"--, recordando, en cualquier caso, y ante las críticas del PP, que los screenings "no se hacen en verano" porque "baja la adhesión y la adherencia al programa".

Godoy ha incidido en que el presupuesto para 2026 del Ejecutivo regional en materia sanitaria es de 4.058 millones de euros, lo que equivale a "15 millones de euros al día en el sistema sanitario, el doble de lo que gastaba el PP y Cospedal" y que por cada tarjeta sanitaria se invertirán 2.100 euros, "que son casi 1.000 euros más de lo que invertía el Gobierno de Cospedal".

Finalmente, ha recriminado a Vox que hayan "cometido irregularidades en la gestión del dinero que les dan las Cortes, en cuatro días que llevan", y a los 'populares' que, siempre que al PP "en otro territorio le va mal", en Castilla-La Mancha "por orden de Génova saca el ventilador e intenta lavar la imagen de sus amigos".

CONSEJERO: HABLAN DEL CRIBADO SIN SABER

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, se ha referido a las peticiones de PP y Vox para que dimita preguntándose si son por los 600.000 metros cuadrados de infraestructuras que hay hoy más en la región, por los 13.000 profesionales más, por el aumento de la cartera de servicio o porque "les interesa mucho más hablar de un desastre que no existe que de la realidad".

Tras rechazar que se hable del cribado "sin saber exactamente qué significa", ha pedido a los grupos que "dejen de rascar, de confundir, de hacer bulos con este asunto" porque se está hablando de "personas aparentemente sanas, en un porcentaje altísimo, casi del 100 por cien", siendo un "porcentaje muy bajo" el que acabará siendo patológico.

Ha incidido en que el "accidente" ocurrió cuando una de las empresas que realizaba estas pruebas decidió irse en mayo --aunque "resolvió su cierre en septiembre-- y desde ahí se empezaron a buscar nuevas empresas, consiguiéndose una para hacerlas, a lo que se ha sumado una plataforma tecnológica en el hospital de Talavera y una "tercera empresa que estamos mirando por si nos ayuda".

Igualmente ha especificado que todas las mujeres a las que se les ha hecho la mamografía tanto en un centro como en otro "están informadas", y ha pedido no utilizar el partidismo en un tema como la detección precoz del cáncer de mama. "Quiero pensar de verdad, quien me conoce sabe que lo digo de verdad, que lo hacen por desconocimiento. Porque si no es por desconocimiento, es un atropello y una barbaridad".

Tras el debate, los votos de la mayoría socialista han rechazado las propuestas de resolución de Vox y PP, que pedían la reprobación y destitución del titular de Sanidad, y depurar las responsabilidades administrativas y políticas derivadas de la interrupción del programa de detección precoz del cáncer de mama en Talavera de la Reina y su comarca e instar al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, a cesar al consejero de Sanidad por ello.

Ha sido aprobada en cambio --con el rechazo de PP y Vox-- la resolución socialista, que valoraba, en el ámbito del diagnóstico precoz, el tratamiento, la humanización y el cuidado paliativo, "el diseño y futura aprobación de un plan integral del cáncer en nuestra región y la extensión equitativa por el territorio regional de la medicina nuclear".