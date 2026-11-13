Los precios bajan en octubre al 5,3% en C-LM, que es la región más inflacionista junto a Galicia y CyL

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TOLEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 5,3% en Castilla-La Mancha en octubre en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, junto a Galicia y Castilla y León, es la región más inflacionista.

El dato de octubre es el más bajo registrado en Castilla-La Mancha desde agosto de 2026. En términos mensuales, la inflación en la región aumentó un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 4,6%.

Donde más subieron los precios respecto al mismo mes del año anterior fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 12,1% más que en octubre de 2025 (0,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); Transporte, un 10,5% más (-0,9 puntos); Información y comunicaciones, un 4% más (0,8 puntos) y Restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,9% más (-0,3 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,4% (0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,9% (0 puntos); Sanidad, un 2% (-0,1 puntos) y Bebidas alcohólicas y tabaco, un 2,2% (-0,4 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en octubre en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 4,9%.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla y León (5,3%), Castilla-La Mancha (5,3%) y Galicia (5,3%). En el lado contrario se situaron Andalucía (4,4%), Canarias (4,5%) y Aragón(4,5%).

Ceuta (+1,1%), Catalunya (+0,3%) y Asturias (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Euskadi y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja de los precios en octubre, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2025, mientras que alimentos y ropa también contribuyeron a rebajar el IPC al elevar sus precios menos que en octubre del año pasado.

No obstante, esta evolución se vio compensada por los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre de 2025, y el gas, que incrementó sus precios más que hace un año.

En concreto, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas situó su tasa anual en octubre en el 2,4%, tres décimas por debajo de la del mes pasado, debido a que los precios de las frutas y frutos de cáscara subieron menos que un año antes.

Por su parte, el grupo de vestido y calzado recortó tres décimas su avance interanual, hasta el 1,8%, en tanto que el transporte presentó una tasa del 10,3%, dos décimas menos que el mes pasado, debido a la bajada de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Por contra, el grupo de vivienda elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 7,6%, debido a la subida del gas, en tanto que actividades recreativas, deporte y cultura incrementó su tasa hasta el 4,1%, cinco décimas más, por los paquetes turísticos.