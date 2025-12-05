El 'Preludio Musical' del Centenario de Catedral de Toledo avanzará una programación musical de "importancia mundial"

Archivo - Catedral Toledo,turismo,monumento,edificio - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'Preludio Musical" que se celebrará con motivo del VIII Centenario de la Catedral de Toledo servirá como avance de una programación, con motivo de esta efeméride, que tendrá una "importancia mundial", tal y como ha indicado el deán del templo Primado, Juan Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa de presentación oficial de este 'Preludio Musical' donde ha estado acompañado por el presidente de la Real Fundación, Jesús Carrobles, el director del Festival de Música 'El Greco', Juan José Montero, y la delegada del Gobierno Milagros Tolón.

El deán de la Catedral ha manifestado que la programación musical para este VIII Centenario irá creciendo progresivamente y ha añadido que la mayoría de los conciertos están pensados para dar a conocer la música de la misma catedral.

"Tenemos un patrimonio en el archivo capitular enorme y desconocido, aunque está catalogado. Pero queremos que se vaya dando a conocer y esto es importantísimo porque creemos que la Catedral no solamente son actos culturales sino que también en el plano musical tenemos unos verdaderos tesoros", ha argumentado.

De su parte, el presidente de la Real Fundación ha indicado que la celebración de este VIII Centenario de la Catedral de Toledo es "un nuevo reto" y, en este caso, "el más simbólico de todos", al tratarse del templo Primado de la capital regional, siendo "el corazón simbólico" de la ciudad.

"En ese sentido, lo que estamos presentando hoy es el preludio de esas actividades destinadas a disfrutar", ha apuntado el presidente de la Real Fundación, quien ha añadido que no hay que perder de vista el desarrollar el "orgullo cívico" de la ciudad con esta efeméride, que ha calificado de "fundamental".

Es por ello por lo que ha invitado "a todos" a participar en estos conciertos que ha dicho que "no son unos conciertos más" ni un acto "para pasar un rato por la tarde". "Es un acto colectivo e importante para los toledanos".

PROGRAMACIÓN

El director del Festival de Música 'El Greco' ha indicado que estos conciertos van a estar dedicados a la Catedral de Toledo como "la gran generadora musical" que es en la horquilla comprendida "entre lo anterior a 1500 y lo posterior a 1500".

Así, ha detallado que los conciertos comenzarán el 13 de diciembre con música anterior al 1500 con el concierto 'Diego Ortiz. In festis Beatae Mariae Virginis' a cargo de La Grande Chapelle, dirigida por Albert Recasens.

"Él --Diego Ortiz-- solo tiene un libro porque hay otro que desapareció desgraciadamente y 'Musices liber primus' es el único que conservamos y que va a ser el verdadero protagonista de este concierto", ha añadido.

El día 7 de febrero tendrá lugar el concierto 'Sonoridades de la Catedral de Toledo en el umbral del Renacimiento (1495-1517)', por parte de Ensamble Cisneros y los Seises de la Catedral de Toledo, bajo la dirección de Juan José Montero.

"En este caso recuperamos una gran presencia de los Seises dado que son casi los anfitriones en la Catedral y a los que vamos a impulsar también con todas nuestras fuerzas en este año del Centenario", ha apuntado el director del Festival de Música 'El Greco'.

Finalmente, el día 21 de febrero será el turno de 'Milagros de Santa María en la Catedral de Toledo' a cargo de la Ensamble Alfonsí, dirigida por Jota Martínez Más. "Es una reconstrucción de instrumentos del siglo XIII y vamos a irnos al origen de esta primera piedra de la Catedral gótica y vamos a ponerle sonidos", ha añadido.

ACONTECIMIENTO "DE GRAN TRASCENDENCIA"

Por último, la delegada del Gobierno ha indicado que el VIII Centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Toledo es "un acontecimiento de una gran trascendencia, dada la significación espiritual y religiosa del templo Primado dentro de la Iglesia católica, pero también por su relevancia patrimonial y social".

"Todo ello le confiere a la Catedral de Toledo y a su efeméride una proyección universal e internacional", ha dicho, para explicar que "se ha elaborado una gran agenda de actividades culturales que incluye también una importante presencia de eventos musicales de primer nivel artístico.

En este sentido, ha afirmado que este 'Preludio Musical' supone "tres conciertos de máximo nivel" que se nutren "del impresionante legado musical e histórico del templo Primado y que cuenta con el respaldo y el apoyo económico del Gobierno de España".

"En un año en el que celebramos los 50 Años de España en Libertad, reivindicamos también la libertad cultural, la creatividad y la participación como pilares de una sociedad abierta y democrática. Por lo tanto, sigamos trabajando juntos para que esta efeméride sea un referente internacional y para que Toledo y Castilla-La Mancha continúen proyectándose al mundo a través de su talento, su patrimonio y su cultura", ha concluido.