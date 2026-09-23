El presidente de la CHT defiende el cumplimiento del marco normativo del trasvase

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yañez, asiste al acto conmemorativo del 'Centenario de la Comunidad de Regantes del Canal del Henares' en Marchamalo. - JCCM

GUADALAJARA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yañez, ha defendido que el trasvase Tajo-Segura está regulado por un marco normativo, y mientras éste se cumpla, va a defenderlo.

A preguntas de los medios en el acto conmemorativo del 'Centenario de la Comunidad de Regantes del Canal del Henares' en Marchamalo, junto a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha remarcado que él es "un funcionario que atiende al marco normativo".

Yañez ha argumentado que la Confederación Hidrográfica del Tajo se ocupa de la gestión técnica del trasvase, no de la gestión administrativa del mismo.

"Las decisiones sobre el trasvase, sobre el agua que se envía mes a mes, las toma una comisión que es la que asesora y en otros momentos es la ministra o ministro de turno el que tiene la capacidad de tomar las decisiones sobre el trasvase", ha aseverado.

De otro lado, respecto a la solicitud del Canal de Isabel II para obtener una concesión de agua, del río Sorbe en Guadalajara, de 50 hm3 al año para abastecer a la Comunidad de Madrid, ha explicado que para ello son precisos informes del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Comunidad de Madrid y del Estado.

Se han vuelto a pedir los informes a las autoridades competentes en materia ambiental y "el expediente evolucionará", ha afirmado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

"Ante la falta de respuesta de alguna de las administraciones, ese informe se archiva", ha insistido.

De otro lado, sobre las reparaciones en el acueducto Tajo-Segura, ha señalado que aunque no tienen una evaluación precisa, estima que en noviembre podría tener acabado el tramo de la Bujeda, y el tramo de Liétor, se va a ir "más allá de cuatro o cinco meses".