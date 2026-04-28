Presidente de Cortes de C-LM insta al Gobierno a aplicar "de una vez por todas" las nuevas reglas del trasvase

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, en el centro - CORTES C-LM

GUADALAJARA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha instado al Gobierno central a aplicar "de una vez por todas" las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura y ha pedido a las formaciones políticas de la región que se unan en la defensa de los recursos de la cabecera del Tajo frente a "un trasvase que nos sigue esquilmando en beneficio de unos pocos".

Bellido ha valorado de este modo, durante una atención a medios, la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado "inadmisible por falta de legitimación activa" el recurso interpuesto por la Diputación Provincial de Alicante contra el Real Decreto que incluye una revisión de la planificación hidrológica del Tajo y el Segura, han informado las Cortes en nota de prensa.

"No puedo comprender qué se pretende ni si está buscando algún resquicio para no cumplir con las innumerables sentencias del Supremo, con la posición fijada por la Unión Europea y evidentemente con la razón medioambiental, la razón económica y la razón social", ha asegurado Bellido en referencia a que el Gobierno de España debe aplicar ya las reglas del Tajo-Segura, más aún tras este nuevo aval en los tribunales.

"Levante necesita agua y nadie quiere que no la tengan si la necesita para beber, hemos sido los primeros en defenderlo y lo seguiremos siendo", ha recordado Bellido, que a la vez ha puntualizado que en estos territorios "tienen agua que pueden desalar y la tienen ilimitada en el Mediterráneo", mientras que "la provincia de Guadalajara es una de las que más agua dulce tiene y, sin embargo, es también una de las que cuenta con menos superficie de regadíos", lo que en la práctica se traduce en una "humillación".

Bellido ha vuelto a reclamar a todas las fuerzas políticas de la región que se unan en la defensa de los recursos hídricos y hagan frente común con "la posición del Gobierno regional y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para que, gobierne quien gobierne en Madrid, digan claro y tajante que no vamos a permitir que nos sigan robando".