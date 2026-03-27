Presidente provincial Vox Toledo rechaza un congreso extraordinario y lamenta que se pierda el tiempo "en personalismos"

El presidente de Vox en la provincia de Toledo, Daniel Arias - EUROPA PRESS

TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en la provincia de Toledo, Daniel Arias, se ha posicionado este viernes en contra de que se celebre un congreso extraordinario del partido. "No puedo estar perdiendo el tiempo en personalismos", ha manifestado.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, Arias ha dicho no entender cómo puede ser que en el momento "en el que mejor le va a un partido" se pida una revisión de cómo está la situación. "Me parece paradójico que se pida este congreso, no es el momento y no estoy a favor".

Arias, que ha recordado que es el responsable del Área de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Toledo y que está en política "para trabajar por y para la gente", ha añadido que le "da mucha pena" encontrase "con este tipo peticiones, de cosas y de personalismos".

Preguntado por los casos concreto de Espinosa de los Monteros y la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, que son partidarios de este congreso extraordinario, el presidente provincial de Vox ha dicho que a día de hoy "son afiliados del partido".

"Lo que tenemos que hacer todos los que estamos en el partido es ser fieles a una idea, a un proyecto, a unos estatutos y a la organización, y a partir de ahí trabajar juntos por y para la gente que es para lo que estamos aquí", ha zanjado.