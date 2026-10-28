El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se traslada al lugar del accidente

Archivo - El presidente de la Entidad Pública Empresarial Renfe Operadora, Álvaro Fernández Heredia - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se ha trasladado al lugar del accidente de tren que ha tenido lugar esta mañana entre las localidades de Los Yébenes y Urda (Toledo), que por el momento ha provocado la muerte de 30 personas, según confirmaron fuentes de la empresa.

La compañía puso en marcha el gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares. Para coordinar la atención, la empresa habilitó el teléfono gratuito 900 10 10 20 para las personas afectadas y sus familiares.

Por su parte, Iryo dispuso el número de atención a afectados 900 001 403 con el fin de facilitar la consulta de información y prestar la asistencia requerida.