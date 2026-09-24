Los primeros estudiantes de Medicina inician su formación en el Hospital Universitario de Cuenca en octubre

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CUENCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que 10 estudiantes del Grado de Medicina que se imparte en la facultad de Albacete completarán su formación práctica en el Hospital Universitario de Cuenca este curso 2026-2027 lo que consolida al nuevo complejo hospitalario como centro de referencia para la formación práctica de los futuros profesionales sanitarios.

En concreto, estos 10 alumnos de sexto curso del Grado de Medicina van a comenzar a realizar sus prácticas tuteladas en Cuenca el próximo 5 de octubre y se formarán durante 14 semanas en las áreas Médica; Quirúrgica; Pediatría; Ginecología y Obstetricia; Salud Mental; y Atención Primaria, ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta rotación por las diferentes áreas permitirá a los estudiantes conocer de primera mano cómo se trabaja y cómo es el día a día de los diferentes ámbitos de la asistencia sanitaria en Cuenca.

Se trata, tal y como ha dicho el vicepresidente primero, de "un avance importante en la capacidad docente del Hospital Universitario de Cuenca y por lo tanto en la mejora de formación de profesionales y de prestación de servicios a la ciudadanía".

80 ALUMNOS DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

A estos 10 estudiantes del Grado de Medicina se suman los 82 alumnos del Grado de Ingeniería Biomédica que se imparte en el campus de la UCLM en la ciudad de Cuenca de los cuales, 60 son de tercer curso y 22 son de cuarto curso.

Estos alumnos podrán formarse en los servicios de Análisis Clínicos, Microbiología, Hematología, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear, Imagen para el Diagnóstico, Radiofísica y Protección Radiológica, Urología, Traumatología, Rehabilitación, UCI, Urgencias, Anestesia-Reanimación y Neurofisiología.

Los 22 alumnos de cuarto curso realizarán, además, una estancia hospitalaria de dos meses de duración en uno de estos servicios, durante la que desarrollarán un proyecto vinculado a su formación académica.

Estos trabajos podrán servir de base para sus respectivos Trabajos Fin de Grado y, al mismo tiempo, contribuir a identificar y desarrollar propuestas que puedan resultar de utilidad para el propio Hospital Universitario de Cuenca.