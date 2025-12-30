Un problema eléctrico en una bomba de calor, origen del humo en el centro de salud de Almagro desalojado

Archivo - Parque de bomberos del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real - CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALV

CIUDAD REAL, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un problema eléctrico en una bomba de calor del centro de salud de Almagro (Ciudad Real), ubicado en la calle Conde de Barcelona, ha sido el origen del humo detectado este martes en el edificio obligando a su desalojo.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se ha detectado a las 8.46 horas y han sido entre 15 y 20 pacientes y nueve sanitarios los desalojados, sin que se hayan registrado afectados.

Hasta el lugar han acudido los bomberos del parque de Ciudad Real, la Guardia Civil, la Policía Local y una ambulancia de soporte vital en preventivo.

Los bomberos han ventilado el centro de salud y pacientes y personal han vuelto a su interior alrededor de las 10.00 horas, según han confirmado las mismas fuentes.