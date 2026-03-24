El Programa de Turismo Social 2026 de C-LM tendrá más de 1.800 salidas y 261 rutas tanto nacionales como internacionales

Cartel del Turismo Social. - JCCM

TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Turismo Social 2026 de Castilla-La Mancha contará con más de 1.800 salidas y un total de 261 rutas, tanto nacionales como internacionales, lo que supone una oferta más amplia, diversa y adaptada a una generación de personas mayores activa y participativa.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado que este programa "no es solo una oferta de ocio, sino una herramienta que mejora la vida y garantiza que las personas mayores sigan siendo protagonistas de su vida".

"Rrefuerza la apuesta del Gobierno regional por políticas sociales que favorecen el envejecimiento activo, mejoran la calidad de vida de las personas mayores y promueven la convivencia y la participación intergeneracional", ha comentado en la presentación.

Asimismo, ha recordado que en la anterior edición cerca de 6.000 personas en Castilla-La Mancha disfrutaron de estos viajes," y ha destacado que el programa permite que "todos los mayores que participen puedan ser acompañados por otro viajero de cualquier otra edad, lo cual implica que pueden compartir estos programas con amigos o con familia".

García Torijano ha subrayado también que el Ejecutivo autonómico ha pasado "de recuperar el 'Turismo Social' a transformarlo en una herramienta moderna de bienestar y participación social, adaptada a las demandas actuales y con un impacto real en el día a día de las personas mayores".

PROGRAMA CONSOLIDADO Y EN CRECIMIENTO

Entre las principales novedades, destaca la incorporación de destinos internacionales de larga distancia, así como la posibilidad de inscripción por grupos, facilitando que las personas mayores puedan viajar desde sus municipios o asociaciones, reforzando la convivencia y el componente social del programa, ha informado la Junta en un comunicado.

En este sentido, la consejera ha señalado que la incorporación de catálogos específicos para grandes grupos facilita que los centros de mayores y asociaciones de Castilla-La Mancha puedan organizar viajes completos y desplazarse juntos, "algo que les gusta mucho y que también queremos seguir promocionando".

El programa se desarrolla en colaboración con ocho agencias de viajes --El Corte Inglés, Viajes IAG7, Btravel, Halcón Viajes, Camino Senior, Nautalia, Viajes Cibeles y Viajes Duero--, que gestionan de forma directa las solicitudes, lo que contribuye a dinamizar el sector turístico y generar actividad económica y empleo en la región.

IMPACTO REAL EN LAS PERSONAS MAYORES

En su primer año completo de funcionamiento, el programa ha registrado más de 10.200 solicitudes y cerca de 5.800 personas han podido viajar, datos que reflejan su buena acogida y su impacto directo en la calidad de vida de las personas mayores.

Se trata de una iniciativa dirigida a una población potencial de más de 700.000 personas mayores de 55 años en Castilla-La Mancha, que además permite la participación de acompañantes sin límite de edad, favoreciendo así los vínculos familiares y los viajes intergeneracionales.

El programa ofrece una propuesta amplia y estructurada, con 261 rutas --nacionales e internacionales--, más de 450 excursiones, más de 1.000 visitas culturales y la incorporación de cruceros, lo que refuerza su valor experiencial y su capacidad de adaptación a los intereses de las personas participantes.

Todo ello, bajo un modelo accesible que garantiza la igualdad de oportunidades en todo el territorio, especialmente en el medio rural, facilitando el acceso desde cualquier punto de la región y reforzando la cohesión territorial.

Durante el acto de presentación, celebrado en la Consejería de Bienestar Social en Toledo, han participado también el presidente de la Unión Nacional de Agencias de Viajes, José Luis Méndez, y la directora general de Mayores, Alba Rodríguez Cabañero, junto a representantes del sector turístico, agencias de viajes colaboradoras, federaciones y asociaciones de personas mayores, así como responsables de centros de mayores de la región.