La programación de la Primavera Cultural 2026 de Albacete comenzará este martes y contará con 90 propuestas

Presentación de la programación de la Primavera Cultural de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano y la concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, han presentado este jueves la programación de la Primavera Cultural 2026 en una rueda de prensa en la que han estado acompañados por promotores, artistas y participantes de los eventos programados, destacando que se trata de "la programación primaveral más completa, ambiciosa y transformadora que ha tenido nuestra ciudad en su historia reciente".

Ha asegurado que "nunca antes se ha articulado una propuesta tan amplia, tan diversa y, al mismo tiempo, tan equilibrada, capaz de llegar a todos los públicos y a todos los barrios", insistiendo en que "la cultura, tiene que ser un derecho accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas".

Por su parte, la concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, ha explicado que esta programación es fruto de "meses de trabajo, planificación y coordinación con distintos servicios municipales, entidades y profesionales del sector", y ha incidido en que se ha diseñado "pensando en todos los públicos, con propuestas variadas, accesibles y de calidad, que combinan tradición, innovación y cercanía".

La programación comienza este viernes 10 de abril en el Teatro Circo con el final del XLV concurso de Jóvenes Pianistas 'Ciudad de Albacete' de Juventudes Musicales, con la continuación de la prueba final, la deliberación del jurado y la clausura, con concierto homenaje a Jordi Roch a cargo de los galardonados, con entrada libre hasta completar aforo.

El XXX Festival de Artes Escénicas y Musicales se desarrolla los días 13, 14 y 15 de abril con una agenda que comienza el lunes 13 de abril. La Plaza del Altozano acoge 'Olvido Flores' de la compañía Estefanía de Paz; el Teatro Circo presenta 'Objetuario' de la compañía Ana Ulloa; en la Casa de la Cultura José Saramago 'Penélope, diosas y monstruos' de la compañía Al hilo teatro; en la Puerta de la Filmoteca, Nilu de la compañía Infinit; y en el Teatro Circo, 'Kairós' de la compañía Improvivencia.

El martes 14 de abril, en José Saramago se representa 'Sum' de la compañía Baychimo; en la Plaza del Altozano regresa Olvido Flores e, Inteligencia Artificial de la compañía Mario Ezno; en la Puerta de la Filmoteca, llega Rosa de Papel de Danza Marroch y Juan Caballo de Juan Berlanga; en el Teatro Circo, Canadá de 099 Producciones; y en la Filmoteca, De púrpura y melancolía de Emilia y Pablo.

El miércoles 15 de abril, en José Saramago, Feriantes de El Patio Teatro; en la Placeta del Teatro Circo, Cabinas Literarias de Proyecto Cultura; en la Plaza del Altozano, Y si hacemos un clásico de Visitants; en el Teatro Circo, Cubus de Andrés Beladiez y en la Filmoteca, El piano de Pandora de Jorge Bedoya; y en el Teatro Circo, De reojo de Caminantes Danza.

Otro de los pilares es la celebración del Día Internacional de la Danza, bajo el programa Primavera en Danza 2026, que se desarrolla entre el 26 de abril y el 16 de mayo en distintos espacios de la ciudad. Incluye el 26 de abril en el Teatro Circo la Gala del Día de la Danza con la Banda Sinfónica Municipal; el 28 de abril en la Casa de la Cultura José Saramago la pieza Ciclíks de Albadanza y Dánzame.

El 29 de abril llega Acción Danza XI del Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación en la Plaza del Altozano, la muestra del XVII Concurso de Coreografía del Conservatorio Profesional de Danza José Antonio Ruiz, Danzas del Mundo de la Universidad Popular en la Plaza de la Constitución, Más de 30 años de la Unión Musical Ciudad de Albacete junto con Coros y Danzas El Trillo en la Plaza Virgen de los Llanos; y el 16 de mayo finaliza con el III Festival Nacional de Folklore Infantil en la Caseta de los Jardinillos.

La programación musical se articula en varios bloques. El viernes 17 de abril en la Caseta de los Jardinillos se celebra el Festival Indomables, que este año cuenta, como novedad, con un cartel íntegramente formado por artistas locales, lo que, en palabras de la responsable municipal de Cultura, "supone una apuesta firme y decidida por el talento albaceteño, por dar visibilidad a nuestros creadores y por reconocer el enorme potencial cultural que tiene esta ciudad".

El sábado 18 de abril en el Estadio José Copete, podremos disfrutar del conciero de Fito & Fitipaldis; el sábado 9 de mayo en la Caseta de los Jardinillos, el Festival Oro Viejo; el 16 de mayo, en la Plaza de Toros, el concierto de Hombres G; el viernes 22 de mayo en la Caseta de los Jardinillos, el concierto de Pablo López; el viernes 29 de mayo Aitana con su gira World Tour en el Estadio José Copete y el sábado 30 de mayo en la Plaza de Toros, el regreso de Raphael con Raphaelísimo Tour.

El sábado 6 de junio en el Estadio José Copete, será el concierto de La Oreja de Van Gogh; el jueves 11 de junio en la Caseta de los Jardinillos, La Globber Universitaria; el viernes 12 de junio en la Caseta de los Jardinillos, el concierto de Paco Candela; el sábado 13 de junio en la Plaza de Toros, el concierto de Antonio Orozco; y el domingo 21 de junio en el Museo Municipal, el V Festival Internacional de Orquestas de Guitarras de Castilla-La Mancha, Sonoralma.

Especial relevancia tiene el XXVII Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Albacete, que se celebra en el Salón de Plenos del Museo Municipal bajo el título Homenaje a José Tomás, con conciertos, el martes 5 de mayo, Alberto Daniel Quintanilla; el martes 12 de mayo, el Quinteto de Guitarras Quartetomas y JL Merlín; el martes 19 de mayo, Proyecto Siglo XXI y Cuarteto Francisco Tárrega; y el martes 26 de mayo, el Dúo Grau-Alfonso.

Otro de los grandes eventos es el V Festival Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, del 10 al 14 de junio, que reúne propuestas musicales y expositivas. El 10 de junio habrá concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete; el jueves 11 llega Karmento con la colaboración de la Banda Sinfónica Universitaria; el viernes 12 la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha; y durante el sábado 13 y domingo 14, la exposición de bonsáis.

La cultura también se acerca a los barrios con el programa Primavera en los Barrios, del 4 al 29 de mayo. El lunes 4 de mayo en Tinajeros, Vitamina Pop; el viernes 8 de mayo en la Plaza Llanos del Águila, Diego Martínez; el viernes 15 de mayo en la Plaza Mayor, Algo sobre mi madre; el sábado 23 de mayo en el Parque de los Scouts, For Your Information; y el viernes 29 de mayo en la Plaza Miguel Ángel Blanco, Los Quecos.

En paralelo, se desarrollan los conciertos de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, con citas el 9 de mayo en el Teatro Circo en un concierto benéfico, el 28 de mayo en la Plaza del Altozano con el concierto de primavera, y los días 4, 11, 18 y 25 de junio en el Parque Abelardo Sánchez.

La Banda Sinfónica Municipal llega a los barrios el 13 de mayo con un concierto en la Iglesia de Fátima, el 14 de mayo en el Parque de la Unión del barrio San Pedro, el 21 de mayo en la Plaza de la Constitución, el 26 de mayo en el Centro Infanta Leonor, el 3 de junio en la Iglesia la Purísima y el 17 en Cañicas e Imaginalia.

El Festival Interbarrios, que se celebra en la Plaza de Toros en mayo, incluye el viernes 22 la ceremonia de inauguración; el sábado 23 con actividades deportivas, muestras de música, danza y humor y Noche Joven, y el domingo 24 con el Gran Prix.

Dentro de las actividades especiales el sábado 16 de mayo en el Parque Abelardo Sánchez está la IV edición de Arte en la Calle, con el concurso de pintura y un concierto de Pilu y el domingo 17 de mayo llega, un año más, The Distinguished Gentleman's Ride, con concentración en la Feria, salida por las calles de la ciudad, llegada al Altozano, presentación y concierto y exposición.