Los promotores de reformar la Ley de Aguas para evitar una nueva catástrofe buscan voluntarios para recoger firmas

ALBACETE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la Ley de Aguas han anunciado este viernes en el Centro de Interpretación del Agua de Albacete una campaña en la que buscan voluntarios de cara a recoger medio millón de firmas por toda España e incluir en la legislación medidas que eviten una nueva catástrofe como la acontecida el 29 de octubre de 2024.

El presidente nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Miguel Ángel Carrillo, ha señalado que desde el año 2021 "prácticamente no se ha realizado ninguna de las obras contempladas en los Planes Hidrológicos" que podrían haber prevenido el desastre de la dana y ha lamentado que los partidos políticos mayoritarios no hayan alcanzado un pacto de Estado para tomar medidas tras las inundaciones que arrasaron la Comunidad Valenciana y los pueblos castellano manchegos de Mira y Letur.

"Nos pareció que la única manera de solucionarlo era concienciar a la población y no dejar solo en manos de políticos esta responsabilidad", ha explicado Carrillo, quien ha concretado que la iniciativa busca que se implementen infraestructuras de control de aguas, evaluar las nuevas obras que se requieren ante el incremento de la intensidad de las lluvias, incluir la protección de las personas en la ley y exigir que los responsables tengan la formación técnica adecuada en sus cargos.

Según los profesionales del Colegio de Ingenieros, "si las obras previstas en el Plan Hidrológico se hubieran aplicado no hubiera ocurrido casi nada de lo que ha ocurrido".

El presidente del Colegio de Ingenieros ha concretado que la cuenca mediterránea tenía ya un plan de obras cuyo coste hubiera salido rentable "frente a los gastos que han supuesto las reparaciones por la DANA".

Carrillo ha estimado que se requiere una inversión de 20.000 millones de euros en infraestructura para adaptar toda España ante el riesgo de riadas, una inversión "que se podría hacer de manera paulatina" con un coste anual de 800 millones de euros.

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos en Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mesones, ha elevado la importancia de la iniciativa para "afrontar mejor los eventos meteorológicos de naturaleza extrema" y ha pedido a la ciudadanía a que "sea partícipe en la solución de problemas".

Otro de los promotores de la ILP, José Luis Belmonte, ha incidido en que "lo fundamental es poner los medios para que esto no se repita porque sabemos que volverá a haber más danas" y han planteado combatir dos frentes con la medida, "tanto las inundaciones como las sequías".

Para ello, Belmonte ha destacado que necesitan llegar a las 500.000 firmas y ha pedido a la ciudadanía que entren en su página web www.ilpleydeaguas.com para solicitar pliegos y participar de manera activa en la campaña. "Necesitamos que la gente recoja firmas en la mercería, en el kiosko, en la farmacia y en el comercio", ha solicitado el promotor, quien ha recordado que tienen hasta el 24 de febrero para alcanzar el medio millón de firmantes.

El alcalde de Letur, Sergio Marín, cuyo municipio afectado por la dana se ha sumado a la iniciativa, ha garantizado que irán "de la mano de los promotores con la intención de adelantarnos a los acontecimientos que puedan surgir en el futuro" y lograr que, en su caso, la Confederación Hidrográfica del Segura pueda ejecutar lo antes posible todas las obras necesarias.

El viceconsejero de Planificación Estratégica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Antonio Carrillo, ha afirmado que desde el Gobierno regional están promoviendo unas agendas urbanas con el ministerio de Vivienda en las que "se van a incorporar todas las cuestiones de prevención de inundación y a actualizar los planeamientos urbanísticos acordes a las zonas de riesgo", así como ha criticado que "algunos hagan negacionismo del cambio climático cuando cada vez es más evidente que estos desastres ocurren con mayor frecuencia".