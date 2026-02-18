El Proyecto Arraigo ha atraído desde su puesta en marcha a 80 familias con 241 personas a la provincia de Cuenca

CUENCA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Arraigo impulsado por la Diputación de Cuenca y con la financiación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como de los ayuntamientos, ha atraído desde su puesta en marcha en la provincia un total de 241 personas de 80 familias.

De elloas 103 personas y 30 familias se han asentado en el año 2025, algo que plasma una dinámica que ha ido creciendo con el tiempo y consolidando esta iniciativa, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Una de estas arraigadas es Nohelia Maurelia y su familia que ha venido desde el País Vasco para abrir, después de varios años cerrada, la carnicería de Saelices. El diputado de Reto Demográfico, Javier Cebrián, se ha desplazado hasta esta localidad junto con su alcaldesa, Paloma Jiménez, para dar la bienvenida a esta emprendedora que ha venido junto con su marido y su hija, además, está embarazada, por lo que ampliará la familia en Saelices.

El diputado ha querido poner en valor que detrás de las cifras y los datos hay personas con ilusiones, proyectos vitales y ganas de trabajar que están impulsando el medio rural conquense, "creo que es importante venir a conocerlos y que nos conozcan para que sientan el apoyo de las instituciones y la importancia que tienen para nosotros".

Asimismo, ha añadido que en este trabajo de repoblar los municipios los alcaldes y alcaldesas son una pieza fundamental y Paloma está demostrando su implicación para con su pueblo.

El diputado de Reto Demográfico ha explicado que estos ejemplos vienen a refrendar una política que se ha instalado en Cuenca en los últimos seis años y que tiene muchos aliados como Arraigo, los Grupos de Desarrollo Rural, el Gobierno regional, los empresarios y toda la sociedad civil.

Los resultados están ahí, a juicio de Cebrián, y la semana pasada se publicó la Estadística de Población Continúa que reflejaba el aumento en prácticamente mil habitantes de la provincia en el último año hasta llegar a las 200.828 personas viviendo en Cuenca.

Cebrián ha resaltado que los datos estadísticos respaldan el trabajo que se está haciendo, pero estas historias individuales también nos animan "desde un punto de vista emocional" a continuar por esta senda porque está dando resultados tangibles.

La alcaldesa de Saelices ha hecho un balance muy positivo de la llegada de Proyecto Arraigo a su municipio en el año 2022, ya que han llegado cuatro familias y dos de ellas han emprendido negocios locales como es esta carnicería y la panadería que abrió el año pasado.

Jiménez ha resaltado también que estas personas han llegado con cuatro niños, más otro en camino que trae Nohelia, que están posibilitando servicios de conciliación que tienen puestos en marcha desde el Ayuntamiento gracias a la Diputación y la Junta de Comunidades.

La emprendedora, por su parte, ha contado su experiencia vital en Barakaldo donde quiso dar un cambio en su vida para buscar casa y un lugar más tranquilo, esto le llevó a conocer el Proyecto Arraigo. Nohelia vino a conocer Saelices y quedaron "encantados" y está muy contenta con el cambio que ha dado. También ha puesto en valor el acompañamiento de Paloma que lo ha calificado como "fundamental".