El Proyecto Integra de la Diputación de Cuenca ha creado 170 puestos de trabajo y supera los 3,5 millones de inversión

El Presidente De La Diputación De Cuenca, Álvaro Martínez Chana, Ha Visitado Este Jueves Las Instalaciones De Karting La Ruta. - DIPUTACIÓN

CUENCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concurso empresarial Integra 4.0 de la Diputación de Cuenca ha premiado 52 proyectos que han creado 170 puestos de trabajo con una inversión superior a los 3,5 millones. Actualmente se está resolviendo la quinta edición de este programa provincial, dotado con medio millón de euros, y en las próximas semanas se procederá a la evaluación final de las 34 iniciativas presentadas en este 2026.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha visitado este jueves las instalaciones de Karting La Ruta ubicado en Chillarón de Cuenca, una iniciativa que ha contado con el respaldo de la Diputación a través del Concurso Integra 4.0 con un premio de 100.000 euros, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante la visita, el dirigente provincial ha estado acompañado por el alcalde de Chillarón, Vicente Reyes; el diputado de Emprendimiento y Reto Demográfico, Javier Cebrián; Ángel Mayordomo, secretario general de CEOE-Cepyme Cuenca; los promotores de Karting La Ruta, Asta Banyte y José Tudela y el piloto de Fórmula Histórica, David Prieto.

El presidente de la Diputación ha puesto en valor la capacidad de este proyecto para conjugar deporte y emprendimiento y ha agradecido a sus promotores que hayan apostado por Cuenca y, concretamente, por Chillarón para desarrollar una iniciativa de estas características.

"Apoyar proyectos como el de Asta y José es algo que desde Diputación tenemos grabado a fuego", ha señalado Martínez Chana, destacando que el respaldo de la institución provincial no se limita a la aportación económica, sino que incluye también el acompañamiento y la visibilidad de los proyectos empresariales.

En este sentido, ha recordado que Karting La Ruta fue uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria de 2024 de Integra 4.0, con un premio de 100.000 euros.

Para Martínez Chana, esta iniciativa demuestra que las políticas de apoyo al emprendimiento "son reales y tangibles" cuando permiten que una idea se transforme en una nueva actividad económica en nuestros pueblos.

El presidente ha destacado además que la llegada del karting se suma a otros proyectos que están contribuyendo a situar a Chillarón como un punto de referencia para el ocio activo y el deporte, como el rocódromo, que ha situado al municipio en el mapa de la escalada, el futuro parqueo de ToroVerde que supondrá un nuevo revulsivo para Chillarón, para la comarca y para el conjunto de la provincia.

Chana ha señalado que esta iniciativa viene a contribuir en los buenos datos demográficos y económicos que tiene la capital y los municipios de su entorno y ha destacado que estos datos "demuestran que Cuenca y su entorno avanzan en la buena dirección, porque hoy tenemos 778 desempleados menos que en 2019, una reducción superior al 22 por ciento, al mismo tiempo que el conjunto de la capital y su cinturón ha ganado población".

El presidente ha puesto especialmente en valor el comportamiento de Arcas, Chillarón de Cuenca, Fuentenava de Jábaga y Villar de Olalla, que han sumado 1.332 habitantes desde 2019, un crecimiento del 32,36 por ciento, y ha señalado que "estamos viendo cómo alrededor de la capital se está consolidando un espacio cada vez más dinámico, capaz de atraer población, generar oportunidades y contribuir a fijar habitantes en nuestra provincia".

Los promotores, Asta Banyte y José Tudela, han explicado que la iniciativa nació tras comprobar que en Cuenca no existían negocios de este tipo. Señala Tudela que el respaldo del alcalde y de la Diputación ha sido "vital" para mantener la ilusión y convertirlo en realidad y adelanta que las sensaciones son muy buenas porque no paran de recibir llamadas y están teniendo mucha actividad en sus Redes Sociales.

Por su parte, el alcalde de Chillarón ha puesto en valor la llegada de nuevas iniciativas que contribuyen a generar actividad y oportunidades en el medio rural, algo "muy necesario para los pequeños municipios".

Reyes ha destacado que la localidad ha duplicado la población desde los aproximadamente 400 habitantes cuando él llegó hasta superar los 1.000 en la actualidad. Un crecimiento que forma parte de una evolución más amplia del cinturón de Cuenca, tal y como ha detallado el presidente de la Diputación, que pone en valor la alineación institucional y el diálogo constante con empresarios y sindicatos como herramientas indispensables para lograr que haya bajado el paro en toda la zona del "cinturón" de Cuenca y además se hayan constituido 212 sociedades mercantiles en los primeros siete meses en la provincia frente a las 175 del mismo periodo de 2019.

Karting La Ruta Cuenta con un circuito de 800 metros de longitud y entre siete y ocho metros de anchura, diseñado con diferentes zonas rápidas, técnicas y de enlace y cuatro variantes de trazado. Una de sus particularidades son los desniveles del recorrido, con diferentes subidas y bajadas que buscan ofrecer una experiencia de conducción más dinámica.

La instalación dispone además de una flota de 26 karts, con vehículos para adultos, menores y biplaza, adaptados a distintos perfiles de usuarios. Ofrecen actividades pensadas para disfrutar de una experiencia de forma individual o para familias, grupos de amigos y empresas, con tandas libres, carreras organizadas y actividades para grupos.

El recinto incorpora también cafetería, zona recreativa y espacios para celebraciones, configurando una oferta de ocio que busca complementar otros recursos del entorno y convertir a La Ruta en un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes de Cuenca y su provincia.