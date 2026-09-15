Un proyecto pionero en Ciudad Real adapta coches eléctricos de juguete para dar autonomía a niños con movilidad reducida

Blanca Fernández en la presentación del proyecto de atención temprana. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IES Maestre de Calatrava de Ciudad Real y el Centro Base de Atención Temprana han puesto en marcha el proyecto 'Movilidad motorizada en la primera infancia', una iniciativa para adaptar coches eléctricos de juguete a las necesidades concretas de niños de cero a seis años con importantes dificultades motoras para que puedan desplazarse de forma autónoma, explorar su entorno, jugar y relacionarse.

El programa, que se ha presentado este martes en Ciudad Real bajo la presencia de la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, y del director general de Discapacidad, Francisco Armenta, se encuentra todavía en una fase experimental y ya cuenta con seis menores que han iniciado el proceso de valoración o utilización de los dispositivos.

La intención es que los coches adaptados sean cedidos temporalmente a las familias mediante un sistema de préstamo y puedan reutilizarse posteriormente con otros menores.

La fisioterapeuta del Centro Base de Atención Temprana de Ciudad Real, María Dolores Medina, ha explicado que el proyecto nació después de una formación específica sobre movilidad motorizada y está dirigido especialmente a menores con un desfase motor significativo.

El aprendizaje comienza normalmente en espacios interiores para facilitar que los pequeños comprendan el funcionamiento del vehículo y, una vez adquiridas esas capacidades, el objetivo es trasladarlo a escenarios cotidianos como un parque o una escuela infantil.

La iniciativa busca anticipar el aprendizaje de la movilidad autónoma desde edades muy tempranas, también en aquellos menores que en un futuro puedan necesitar una silla de ruedas eléctrica.

Además de mejorar su capacidad para desplazarse, este tipo de intervención pretende favorecer su desarrollo motor, cognitivo, comunicativo y social.

MECÁNICA, INFORMÁTICA Y ATENCIÓN TEMPRANA

El proyecto incorpora también una vertiente educativa y tecnológica.

Alumnado y profesorado de los ciclos de Formación Profesional de Mecánica e Informática del IES Maestre de Calatrava participarán en la adaptación física de los vehículos y en el desarrollo de las herramientas necesarias para realizar su seguimiento.

El profesor de Informática y coordinador de proyectos de innovación del instituto, Ángel Muñoz, ha detallado que los coches contarán con sensores y conexión a Internet capaces de registrar información sobre su funcionamiento y utilización.

Paralelamente, se desarrollará una aplicación en la que las familias podrán incorporar vídeos para que los profesionales de Atención Temprana puedan comprobar la evolución de cada menor y realizar un seguimiento más preciso de la intervención.

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha resaltado durante la presentación que el proyecto demuestra cómo la educación, la innovación tecnológica y los servicios sociales pueden colaborar para "mejorar directamente la vida de los menores".

"Estamos hablando de algo tan importante como que un niño pueda moverse por sí mismo, explorar, jugar, socializar y participar en su entorno", ha señalado Fernández, quien ha expresado su deseo de que esta experiencia pueda extenderse progresivamente al conjunto de Castilla-La Mancha.

2.390 MENORES ATENDIDOS EN LA PROVINCIA

La iniciativa se apoyará en la Red de Atención Temprana de Castilla-La Mancha.

En la provincia de Ciudad Real se atiende actualmente a 2.390 menores sin lista de espera, a través de 21 recursos repartidos por el territorio.

Fernández ha defendido que garantizar la atención "cuando el niño la necesita y sin listas de espera" constituye una prioridad porque "detrás de cada cifra hay un niño, una niña y una familia que necesitan una respuesta a tiempo".

Por su parte, el director general de Discapacidad, Francisco Armenta, ha recordado que Castilla-La Mancha dispone de 73 recursos de Atención Temprana, que durante 2025 atendieron a más de 8.000 menores con más de 400 profesionales.

Armenta también ha avanzado que la Consejería de Bienestar Social trabaja ya en la planificación para 2027, con el objetivo de consolidar y ampliar la red y aprobar un nuevo decreto que regule el acceso, la organización, el funcionamiento y la salida del proceso de Atención Temprana.