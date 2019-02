PSOE achaca a la "falta de proyecto" del PP en C-LM su exigencia de hacer coincidir generales con autonómicas

Publicado 14/02/2019 13:42:18 CET

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha José Luis Escudero ha achacado a la "falta de proyecto" del Partido Popular en la Comunidad Autónoma su exigencia de hacer coincidir un hipotético adelanto electoral a nivel general con las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo.

En rueda de prensa, ha opinado que, al contar con un candidato en la región --Paco Núñez-- que "está ya amortizado", al PP sólo le interesa "abrazar el patriotismo de bandera, que no es amor a España ni a los españoles".

"Como no tienen proyecto, no quieren unas elecciones para hablar en la región, de lo nuestro y de las propuestas de cada uno. Desde el PSOE les decimos que no queremos ser una región de tercera, sino de primera, igual que en País Vasco, Galicia o Andalucía tienen elecciones diferenciadas", ha señalado.

Además, ha lamentado que Navarro criticara la "tibieza" de García-Page con respecto al desafío soberanista, y le ha pedido que "se ponga de acuerdo con su líder" después de las palabras de Pablo Casado en las que a su juicio lanzaba "loas" a la figura del presidente autonómico.

EXHIBE DATOS ECONÓMICOS

En otro orden de cosas, Escudero se ha referido al informe de BBVA Research que indica que en los próximos dos años tanto la economía como el empleo crecerán en la región por encima de la media nacional, algo que "evidencia que la recuperación es una realidad".

"Castilla-La Mancha es la región con más empleo joven, o la segunda región con más reducción del paro, o de las que más empresas crean", ha exhibido el parlamentario socialista.

Para Escudero, los indicadores económicos y sociales "demuestran que el presidente García-Page trabaja por mejorar la economía y el empleo".