PSOE aconseja a PP C-LM "centrarse" y le avisa de que Vox le está ganando terreno en "todos los sitios"

Publicado 16/01/2019 13:12:47 CET

TOLEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha aconsejado al PP "centrarse" porque Castilla-La Mancha necesita "políticas centradas" y le ha advertido de que Vox le está ganando terreno en "todos los sitios". "Al final cuando la gente tenga que elegir entre la derecha y la extrema derecha, van a elegir a la extrema derecha auténtica y no a la extrema derecha del PP".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el diputado socialista Fernando Mora después de que la secretaria general del PP, Carolina Agudo, haya anunciado que el PP va a celebrar en las próximas semanas un foro sobre familia.

También ha hablado del decálogo de los 'populares', un documento que para Mora "llega tarde, mal y nunca". "El Gobierno de Castilla-La Mancha en esto le ha ganado ya hace tiempo", ha presumido el parlamentario socialista, quien considera que el presidente del PP, Paco Núñez, "no está en el día a día de lo que ocurre en Castilla-La Mancha".

Además, ha criticado que el PP presente ahora un decálogo que fueron "incapaces" de desarrollar cuando estuvieron gobernando en la región. "Hablan de bajada de impuestos cuando los subieron y hablan de despoblación cuando fueron ellos los que cerraron las escuelas rurales", ha criticado.

Sobre los toros, la caza y la pesca, Fernando Mora ha defendido que el Gobierno de Emiliano García-Page ha aprobado una ley de caza que concilia a los cazadores con los ecologistas.

Tampoco entiende que el PP hable ahora de crear una mesa de la función pública, cuando, según dice, despidieron a "miles de empleados públicos" y no se sentaron a negociar nada con ellos.

Del mismo modo, ha echado en cara a los 'populares' que pararan las obras de todos los hospitales, que quisieran cambiar el modelo sanitario en la región y que las listas de espera fueran "desorbitadas".

"¡Qué nos están contando!", ha exclamado Mora, quien cree que el PP no sabe en qué mundo vive: "Si en el de Cospedal o en el presente". Igualmente, ha criticado a los 'populares' por no tener proyecto de futuro para la región, al tiempo que ha afirmado que el problema de Castilla-La Mancha "no es la unidad de España". "¿O es que hay separatistas" en la región?.

PGE

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, ha negado que existan discrepancias a la hora de valorar las cuentas públicas entre el PSOE y el Gobierno regional y ha asegurado que las cuentas son en lo general positivas para Castilla-La Mancha, lo que no quiere decir --ha dicho-- que "estemos de acuerdo al cien por cien de cómo se han hecho".

Sobre el AVE a Talavera, ha admitido que este asunto está "en punto muerto" desde hace mucho tiempo y no entiende que el PP, que "ha estado 7 años callado", ahora de repente "pida al Gobierno de Sánchez que en un solo mes arregle lo que no han sido capaces ellos de arreglar en siete años".