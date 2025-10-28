PSOE acusa PP Ciudad Real de mentir y advierte que la ZBE supondrá el cierre del interior de ronda "varios días"

CIUDAD REAL 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha acusado al alcalde de la capital, Francisco Cañizares, de mentir sobre la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) en la ciudad y ha advertido que su implantación supondrá el cierre del interior de ronda a los vehículos en los días que se supere los umbrales de contaminación.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sara Martínez, quien ha presentado las alegaciones que el PSOE ha elaborado sobre el borrador de la ordenanza que regulará la ZBE y que se elevará a Pleno el próximo viernes.

La portavoz ha señalado que "ha llegado el momento de debatir la ordenanza de ZBE, que el PP aprobó en solitario en Junta de Gobierno Local sin ningún tipo de diálogo", criticando el "secretismo y la unilateralidad" del equipo de Gobierno en su elaboración.

Según ha explicado, el PSOE ha presentado un conjunto de alegaciones que "pretenden mejorar un texto lleno de deficiencias y pensado de espaldas a la ciudadanía".

Martínez ha recordado que "es el mismo PP que en 2022 se oponía rotundamente a este proyecto y que en campaña prometió no ponerlo en marcha".

"Dos años después, lo imponen sin transparencia, mintiendo a los vecinos al asegurar que todo va a seguir igual, cuando no es cierto", ha insistido, subrayando que "no es lo mismo la ZBE que las calles peatonales" y que la ordenanza debe especificar claramente "las sanciones y cuantías" que contempla.

La portavoz socialista ha advertido de que los informes técnicos municipales reflejan que uno de cada 30 días se superan los niveles de contaminación, lo que obligaría al cierre de la almendra central, que es todo el interior de ronda.

"Queremos que se recoja por escrito el protocolo que determine cómo y cuándo se aplicarán esas restricciones, con total claridad y transparencia para los vecinos", ha reclamado.

Entre las propuestas del PSOE destaca la puesta en marcha de autobuses gratuitos durante los episodios de alta contaminación, "también para quienes vienen de fuera de Ciudad Real", así como la incorporación de un plan de comunicación que detalle los canales y medios con los que se informará a la ciudadanía.

"Podemos activar todos los protocolos del mundo, pero si no los comunicamos bien, no sirven para nada", ha enfatizado Martínez.

Finalmente, ha recordado que el informe municipal ha rechazado las alegaciones socialistas, y ha pedido al PP "no castigar a los vecinos, trabajadores y visitantes" con una ordenanza "que nace con muchas deficiencias".

"Nosotros no vamos a ir en contra de Europa, pero vamos a pensar en Ciudad Real, con medidas sensatas, presupuestadas y adaptadas a nuestra realidad", ha concluido.