PSOE acusa a PP de presentar enmiendas 'fake' a presupuestos de C-LM y alerta de los recortes a lo público que esconden

La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

CIUDAD REAL, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha acusado este miércoles al Partido Popular de presentar unas enmiendas 'fake' a los presupuestos regionales para 2026 y ha advertido de que detrás de las 1.150 propuestas registradas por los populares "solo hay recortes a lo público".

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Abengózar ha advertido que el PP "vuelve a sacar las tijeras" pese a decir ahora que defiende los servicios públicos.

La parlamentaria ha afirmado que el PP ha presentado unas enmiendas que parecen "elaboradas con ayuda de la inteligencia artificial" y ha insistido en que su volumen "no es sinónimo de seriedad y las consideramos enmiendas 'fake'".

La portavoz socialista ha advertido de que, a su juicio, estas enmiendas reproducen "la misma estrategia" que el PP mantiene desde hace años, que no es otra que la de "prometer a todos los pueblos de Castilla-La Mancha lo que sea necesario mientras esconden recortes".

Ha defendido que la experiencia de gobierno del PP con Cospedal entre 2011 y 2015 "demostró" esa forma de gestionar. "Cuando están al mando, lo que hacen es recortar y dejar lo público totalmente destrozado", ha dicho.

En este sentido, ha sostenido que las propuestas registradas por los 'populares' para las cuentas regionales de 2026 suponen "recortes a la sanidad, recortes a la educación pública y recortes a los servicios sociales", y ha añadido que esta práctica "no es un relato del PSOE, sino una realidad que ya reflejaron en sus presupuestos cuando gobernaron".

Preguntada sobre si el PSOE contempla apoyar alguna de las enmiendas del PP, Abengózar ha señalado que aún no han sido calificadas y que no se conoce su contenido definitivo. "Intuyo cómo son, porque llevan años presentando las mismas. Les da igual que sean mil o dos mil", ha indicado.

No obstante, ha asegurado que el Grupo Socialista estudiará las propuestas "si alguna fuese factible y buena para el interés general", defendiendo que el PSOE "no es dudoso de consenso o diálogo".