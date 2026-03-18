PSOE afea que el PP quiera "saltarse" la mesa de negociación para recuperar la carrera profesional sanitaria

La diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez. - PSOE

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha lamentado que el PP esté pidiendo que se salte la mesa de negociación para iniciar la recuperación de la carrera sanitaria, algo con lo que los socialistas no están "de acuerdo".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, la diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez, ha reaccionado de este modo, después de que la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP, Carolina Agudo, señalara este martes que no hace falta ninguna ley para recuperar la carrera profesional sanitaria sino que "basta con votar las enmiendas del PP" al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias.

De este modo, la socialista defiende que "lo que queda claro es que el Gobierno de Emiliano García-Page es el único que hace de la sanidad una prioridad, como ha demostrado trabajando día a día en su defensa" y "tiene muy claro que con quien debe sentarse a negociar es con los profesionales", ha informado el PSOE en nota de prensa.

En este punto, ha puesto en duda las palabras del PP cada vez que habla de sanidad, pues es "el mismo partido que despidió a miles de profesionales, cerró las urgencias rurales y recortó la sanidad".