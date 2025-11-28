PSOE Albacete estudia medidas legales para que justicia anule decisión plenaria de nombrar persona 'non grata' a Sánchez

Comisión Ejecutiva del PSOE de Albacete. - PSOE

ALBACETE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE en Albacete, convocada con carácter de urgencia, ha acordado estudiar medidas legales para que la Justicia se pronuncie sobre la decisión adoptada este jueves por el Ayuntamiento de Albacete de nombrar persona 'non grata' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sobre el hecho de que el alcalde, Manuel Serrano, "tolere y permita que en el pleno se exhiban símbolos franquistas y se realice apología y exaltación del régimen del dictador" Francisco Franco.

En un comunicado, los socialistas han detallado que la Comisión Ejecutiva también ha resuelto exigir a los dos concejales tránsfugas, expulsados de Vox, que "dimitan y entreguen sus actas", instando al alcalde "a que cumpla con su deber, como responsable y garante de que el Pleno Municipal se ajuste a la Ley y el derecho y no vuelva a tolerar que el edil José Ramón Conesa vuelva a enaltecer la dictadura franquista ni exhiba en sede plenaria simbología fascista, vulnerando la Ley de Memoria Democrática, que califica estos comportamientos como un delito".

Según ha explicado el secretario general de la Agrupación Local del PSOE, Emilio Sáez, ha indicado que con la moción que presentaron los dos ediles tránsfugas para declarar a Pedro Sánchez persona 'non grata', se evidenció "cual es el cometido y función de estos dos tránsfugas: traer al Pleno lo que el señor alcalde no se atreve a traer; decir lo que el señor alcalde no tiene valor para decir en público, y que en el Pleno se vote lo que Manuel Serrano quiere que se vote y se apruebe".

Emilio Sáez ha recordado, además, que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado, en el sentido de que los ayuntamientos carecen de la "necesaria habilitación legal", para declaraciones de esta naturaleza, cuestionando que "la administración local tenga la capacidad de atribuir calificativos a sus administrados, de modo que se concluye que este tipo de acuerdos son contrarios a derecho".

EJECUTIVA PROVINCIAL

También la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de se ha pronunciado en los mismos términos, pidiendo al alcalde de Albacete y presidente provincial del Partido Popular "que rompa de forma inmediata las relaciones con los dos concejales no adscritos y expulsados de Vox, tras el "lamentable espectáculo" que uno de ellos, José Ramón Conesa, ofreció en la polémica moción para declarar 'persona non grata' al presidente Pedro Sánchez, acompañada de la exhibición de símbolos franquistas durante la sesión municipal.

"Consideramos que Conesa vulneró gravemente los valores democráticos y, por ello, exigimos su dimisión inmediata", ha manifestado el PSOE, que ha apuntado que, si no exige su dimisión, Serrano "se posicionará inequívocamente con quienes van a un pleno con símbolos preconstitucionales, normalizan la dictadura y dinamitan la convivencia".