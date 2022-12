El PSOE apela a la unidad "sin fisuras" contra la violencia de género en CLM: "El negacionismo empodera a los agresores"

TOLEDO, 29 Dic. (EUROOPA PRESS) -

La vicesecretaria del PSOE de Toledo y diputada nacional, Esther Padilla, ha condenado "con firmeza" los últimos asesinatos machistas registrados en España, uno de ellos ocurridos en la localidad toledana de Escalona, y ha apelado a la unidad "sin fisuras" contra la violencia de género, porque "el negacionismo de este tipo de violencia hacia las mujeres pone en peligro a las víctimas, las debilita y empodera a los agresores".

Padilla ha lamentado los "días terribles" por los últimos asesinatos de mujeres, que tan solo en el mes de diciembre se elevan ya a doce, al tiempo que ha mostrado "una especial consternación" por el ocurrido este mismo miércoles en Escalona, donde una mujer de 34 años embarazada fue asesinada por su expareja en presencia de sus hijos.

"La lacra de la violencia machista sigue golpeando a nuestra sociedad, sigue golpeando y asesinando mujeres", ha afirmado la diputada socialista, quien ha hecho un llamamiento para que la sociedad, desde todos sus ámbitos, siga concienciándose y manteniéndose firme ante la violencia de género, ha informado en nota de prensa el partido.

"En Castilla-La Mancha siempre ha habido una unidad en la lucha contra la violencia machista y debemos seguir haciéndolo con unidad, con determinación y sin peros", ha aseverado.

Dicho esto, ha defendido que se están poniendo muchos recursos para evitar la violencia machista y para proteger a las víctimas, pero todos los recursos que pongan las administraciones no serán nunca suficientes, "si no nos concienciamos como sociedad, si no unimos conciencias, si no condenamos y reconocemos la existencia de esta lacra insoportable".

"Desde el año 2003, desde cuando existen registros, han muerto asesinadas un total de 1.180 mujeres, doce de ellas tan solo en este último mes del año", ha recordado Padilla, quien ha asegurado que el día de hoy debe centrarse en poner el foco en la "unidad, el respeto y la condena a estos lamentables asesinatos machistas".