PSOE considera que, en un pacto PP-Vox en Castilla-La Mancha, "lo que más preocupa es que el presidente sería Núñez"

TOLEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha admitido este viernes que, en un hipotético pacto entre Partido Popular y Vox en Castilla-La Mancha tras las próximas elecciones, lo que más le "preocupa" es que el presidente de la Comunidad Autónoma sería Paco Núñez.

"Y necesitamos en estos tiempos personas mucho más solventes, sensatas, que no gestionen a lo bruto, que pongan calma e inteligencia en momentos de especial dificultad", ha declarado en una entrevista en el programa 'Castilla-La Mancha Despierta' de la televisión autonómica CMMedia, recogida por Europa Press.

A juicio de Gutiérrez, lo que se necesita en la región son personas con experiencia de gobernar y "no gente que gira cada dos por tres en función de las doctrinas, que no tienen un pensamiento propio" y que ven la política "como un elemento de crispación y no de cohesión".

Además, ha mostrado su "preocupación" por las "políticas concretas" que pudiera aplicar Vox, que entre otros temas "defienden realmente eliminar la autonomía", cuando a Castilla-La Mancha, ha precisado, "le ha sentado bien y la sentimos como propia".

En cuanto a la posibilidad de que ese pacto se materialice en la región, ha defendido que el PSOE apuesta por obtener la confianza mayoritaria de la ciudadanía y, en este sentido, ha destacado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, es "un líder transversal que gusta a la ciudadanía".

En las encuestas publicadas, ha remarcado, siete de cada diez personas creen que García-Page es el candidato que mejor defiende a la Comunidad Autónoma y también es por el que optan a la hora de confiar para defender la sanidad, la educación, los servicios sociales y la autonomía de Castilla-La Mancha.

"La moderación, la seriedad, la solvencia, el progreso es una seña de identidad del partido de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha y aspiramos a que siga siendo transversal, mayoritario y que no necesitemos a nadie para poder gobernar sino a nosotros mismos con el apoyo de la gente".

En este contexto, ha considerado que la llegada de Alberto Núñez Feijóo al PP nacional, debería traer "cambios en la forma de participar en política" si como él dice "van a abandonar el populismo y el radicalismo", aunque ha mostrado sus dudas de que esa filosofía alcance al PP regional, donde "aquí todos los días uno se da cuenta de lo lejos que está el PP de Núñez de la Dirección Nacional de Feijóo".

De hecho, Sergio Gutiérrez incluso ha señalado que si Feijóo estuviera empadronado en Castilla-La Mancha "votaría mucho antes al estilo de forma de hacer política de Page, que al de Núñez, anclado en el insulto y el bulo".

AGUA

Por otro lado, sobre el agua y las cartas que tanto el presidente regional como el presidente de Murcia, Fernando López Miras, han enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la intención de hablar de agua, el diputado socialista ha incidido en los "intereses contrapuestos" que existen en este tema y que hacen que no se alcance un acuerdo.

"Nosotros defendemos nuestros intereses" mientras que en Murcia, "por primera vez la indignación ha cambiado de bando. Ha pasado del Tajo al Levante y por primera vez estamos ganando la batalla, pero lo triste es que lo estamos haciendo solos, sin ayuda del PP en ningún caso", porque Núñez no se enfrenta "a ninguno de los suyos".

"Hemos cambiando radicalmente la tendencia, por eso el presidente de Murcia alza la voz y el presidente de Castilla-La Mancha defiende a nuestra tierra", ha subrayado el dirigente socialista, que ha lamentado la "rendición" que el PP de la región "ofrece" con el agua.

En este contexto y preguntado por la suspensión del canon del agua, ha asumido que, aunque ese canon es obligatorio y todas las comunidades autónomas lo tienen, aquí se ha dejado sin efecto "porque la situación económica necesita muchos años de recuperación para poner ese canon".

En cuanto al mérito de su suspensión, que el PP se atribuye, el secretario de Organización ha señalado que si el PP lo ha propuesto "perfecto, bienvenido, no sé por qué sigue con la polémica", aunque ha dejado claro que quien ha podido aprobar su suspensión "es quien tiene la mayoría absoluta y la confianza absoluta de los ciudadanos, que es el Gobierno de Castilla-La Mancha".

Finalmente, sobre la bajada de impuestos que propone el Partido Popular, ha criticado que los 'populares' pidan "aumentar las ayudas hasta el infinito" mientras solicitan bajar los impuestos y que no haya déficit ni deuda. "Ese populismo fiscal que siempre han hecho demuestra que el PP no está excesivamente preparado para gobernar" y que "aquí hace propuestas fiscales realmente escandalosas".