PSOE corrige a PP y le pide que "deje de llorar y de lamentarse" cada vez que Toledo recibe fondos de Gobierno de España

TOLEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Socialista Francisco Rueda ha pedido al Gobierno de PP y VOX "que trabaje y deje de llorar y de lamentarse cada vez que Toledo recibe una buena noticia del gobierno de España", como son los fondos europeos que permiten la financiación de proyectos para la modernización y mejora de las infraestructuras, del entorno urbano y de los servicios que presta el Ayuntamiento.

Según informa el partido, Rueda ha explicado que el pasado jueves se hizo pública la resolución del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico concediendo una nueva ayuda al Ayuntamiento de Toledo, de fondos europeos, para la implantación de una 'Oficina de Transformación Comunitaria para la Promoción y Dinamización de Comunidades Energéticas de Toledo'.

"Una subvención modesta comparada con otras que hemos recibido, 138.600 para crear con una Oficina Municipal que trabaje con los vecinos y pymes de la ciudad, para la puesta en marcha de comunidades energéticas en todos los barrios, en particular para el Casco Histórico donde la protección patrimonial dificulta la instalación de energías renovables y el acceso al autoconsumo", ha indicado.

Se trata de crear una comunidad de usuarios que, con el impulso del Ayuntamiento, ayudas económicas, fondos europeos y disponiendo de suelo y cubiertas de edificios públicos, se conviertan en productores energéticos para autoconsumo.

El proyecto y la solicitud, ha señalado Rueda, fueron aprobados el 19 de enero de este año, y elaborada con la colaboración de la EMSV, "que no solo se dedica a gestionar sanciones, como critican desde el PP, y cuyo gerente ha sido cesado sin ninguna explicación, nada más llegar al Gobierno el equipo de ultraderecha", ha recalcado.

En este punto, el concejal socialista ha recordado que en julio de 2021 el actual portavoz del equipo de Gobierno decía literalmente: "Desde el PP tendemos la mano a la alcaldesa para sacar adelante cuantos más proyectos de ciudad mejor y para reclamar al Gobierno de España la mayor financiación posible para Toledo".

Pues bien, con esta última concesión, desde que tuvieron lugar las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, el Ayuntamiento de Toledo ha recibido, gracias a la gestión del equipo anterior, en apenas un mes y medio, 9 millones de euros lo que representa un incremento del 8% de su presupuesto, defiende el edil socialista.

ARGUMENTOS FALSOS DEL PP

"Pero lamentablemente cuando llegan estas noticias el equipo de Gobierno solo reacciona con quejas, y ahora volverán a alegar falta de cofinanciación o de tiempo para ejecutar los proyectos", ha manifestado Rueda, quien ha desmontado los argumentos del PP porque "es imposible que estos proyectos pudieran haberse recogido en los presupuestos de 2023, porque los presupuestos se elaboran en el año anterior y las ayudas han sido solicitadas y concedidas en este año".

"No son verdaderas las cifras que se están dando desde el equipo de Gobierno", ha añadido Rueda, que ha detallado que el proyecto de Movilidad Sostenible concedido la pasada semana --adquisición de autobuses eléctricos, eje Zocodover-Reyes Católicos, Tendillas-San Vicente, puntos de recarga e iluminación de pasos peatones--- "requiere una cofinanciación de 250.000 euros, no 2,7 millones como llegó a decir el portavoz del Gobierno".

Según Rueda, "a pesar de la manipulación del portavoz del Gobierno, son proyectos plurianuales que no se ejecutarán con el presupuesto de 2023 sino con presupuestos en algunos casos hasta 2026. De hecho, el proyecto con el plazo más corto es el de Movilidad Sostenible que tiene que estar concluido en marzo de 2025, así que tienen el presupuesto de 2024 y 2025 para cofinanciarlos".

En cuanto a los proyectos de La Alhóndiga y el Parque de la Integración "se prolongan aún más marzo de 2026".

"Por todo ello, volvemos a pedir al equipo de Gobierno que trabaje, de deje de llorar y lamentarse cada vez que Toledo recibe una buena noticia del gobierno de España. Que no siembre climas de desconfianza empresarial, porque los fondos europeos son hoy por hoy un potente motor de empleo y de inversión privada. Que no pierdan esta oportunidad, no solo por el dinero que puede perderse, sino porque es esta una oportunidad histórica que no volverá a repetirse. Es ahora o nunca", ha concluido el edil socialista.