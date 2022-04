PSOE cree que si Núñez no defiende que gobierne la lista más votada "no estará defendiendo a Castilla-La Mancha"

TOLEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria del PSOE de Toledo y diputada nacional, Esther Padilla, ha instado este miércoles al presidente regional del PP, Paco Núñez, a pronunciarse sobre la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para evitar los extremos y que gobierne la lista más votada, y ha apuntado que, "si defiende lo contrario, no estará defendiendo a Castilla-La Mancha ni a los castellanomanchegos".

"Es muy importante que Núñez se manifieste en apoyo a las palabras de Feijóo y en apoyo a que gobierne la lista más votada. Nosotros los socialistas, el PSOE de Castilla-La Mancha lo apoyamos, seguro que Núñez no", ha añadido, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Padilla ha señalado que es "muy relevante que Feijóo haga suyas las palabras del ofrecimiento del presidente Pedro Sánchez de llegar a un acuerdo" en este sentido y ha afirmado que "en Castilla-La Mancha deben darse por aludidos".

La diputada socialista se ha referido así a las declaraciones del nuevo líder nacional del PP en una entrevista en un medio de comunicación en la que defiende que gobierne la lista más votada.

Ha recordado que el PSOE defendió en la región la abstención para desbloquear la investidura de Mariano Rajoy porque consideraron "que era bueno para el país, que le daba estabilidad al país" y, por ello, ha sostenido que "es muy relevante que Feijóo haga suyas las palabras del ofrecimiento del presidente Pedro Sánchez" para llegar a un acuerdo "para apartar a la ultraderecha de los gobiernos".

A juicio de Padilla, "no es una broma que la ultraderecha entre en los gobiernos". "Como veíamos ayer mismo son capaces de meterse en los gobiernos autonómicos, como han hecho en Castilla y León de la mano del PP, y ya anuncian desde dentro que no renuncian a cargarse el Estado de las autonomías", ha señalado.

Por ello, ha incidido en que "el PP nacional y sus dirigentes territoriales deben defender esa posición no solo porque lo haya dicho su líder, no solo porque lo haya dicho Feijóo, sino también porque, además de dar estabilidad al país con la amenaza de la ultraderecha en España, lo que hacemos y haremos es dar estabilidad a la democracia".

MÁS INVERSIÓN EN SANIDAD

Por otro lado, Padilla ha destacado que "es una buena noticia, una más para Castilla-La Mancha que hoy el presidente ponga una nueva piedra para un nuevo hospital en Castilla-La Mancha" y "lo está haciendo hoy en Puertollano", iniciando así la construcción del último de los cinco nuevos grandes hospitales de la región.

"Y digo que es una buena noticia porque veníamos acostumbrados de la legislatura de Cospedal que se hacía todo lo contrario, todas las obras se paralizaban", ha criticado.

"Hoy con una crisis más acuciante, más global, porque es sanitaria, porque es social, porque es económica, no solo no recortamos, no solo no se paralizan las obras, sino que no hemos dejado de invertir, cada vez invertimos más en servicios públicos, cada vez invertimos más en sanidad", ha añadido.

"Hoy podemos decir con mucha contundencia que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más invierte en sanidad. Somos la región con más proyectos de inversión sanitaria y esto es una gran noticia", ha remarcado.