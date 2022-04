PSOE critica "falta de ocurrencia" de Núñez con reforma fiscal: "para 90% de ciudadanos no tendría implicación positiva"

CUENCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha criticado "la falta de ocurrencia" del presidente del PP de la región, Paco Núñez, en cuando a las reformas fiscales que está proponiendo estos meses, ya que "estos modelos que copian a Madrid y Galicia no tendrían implicación positiva para el 90% de los ciudadanos de la región".

Así se ha pronunciado Gutiérrez este lunes en una rueda de prensa desde Chillarón de Cuenca, en la provincia homónima, tras las declaraciones esta misma mañana de Núñez en donde pedía la celebración de un pleno monográfico en las Cortes regionales sobre política fiscal.

En esta línea, el socialista ha asegurado que las afirmaciones que Núñez hace sobre materia fiscal "no están basadas en la realidad, sino en bulos y chascarrillos" y, por ese motivo, a juicio de Gutiérrez, "no se puede debatir con aquel que no se estudia lo más mínimo para hacer un debate riguroso".

Aún así, ha asegurado que desde el PSOE regional "no hay miedo ha hacer ningún tipo de debate, ya que en las Cortes se hacen casi a diario", pero ha asegurado que cada vez que los socialistas "le desmontan cualquier bulo, sale con nuevas ocurrencias como la de ahora de un pleno monográfico".

De esta manera, Gutiérrez ha dicho que Núñez en los últimos meses ha pedido aplicar en Castilla-La Mancha medidas fiscales de bajadas de impuestos como las que se han hecho en comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Galicia. "Parece curioso su falta de rigor y de ocurrencia", ha asegurado el socialista, quien ha incidido en que "no se puede estar pidiendo reformas fiscales distintas cada mes en función de quién dirija el partido nacional".

Además, ha opinado que "para el 90% de los ciudadanos de la región no tendría una implicación positiva estas reformas" porque, según los datos de Gutiérrez, "supondría que al 50% de los ciudadanos de la región no se les bajase 0 euros la carga impositiva y para el resto de ciudadanos en torno a un euro menos a las rentas más altas".

Por eso, Gutiérrez ha pedido a Núñez "que salga del bulo, que se centre en los debates con rigor y con ideas propias, y no aquellas que le trasladan desde la dirección nacional del partido".