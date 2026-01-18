PSOE critica que Núñez ponga por delante "siempre" los intereses del PP aunque perjudiquen a la región

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy - PSOE

CUENCA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha criticado este domingo que el presidente del PP regional, Paco Núñez, ponga "siempre" por delante los intereses de su partido, aunque perjudiquen a la región y ha afirmado que "el único que defiende y garantiza la igualdad para los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha es el presidente Emiliano García-Page".

"Todos sabemos que, si Feijóo mañana dijese que el agua de los castellanomanchegos va para Murcia, si dijese que el cementerio nuclear se vuelve a poner en Cuenca, o si dijese simplemente que el Hospital de Almansa se cierra, Núñez haría lo que dice Feijóo", ha aseverado.

Así, ha afirmado que este domingo, Paco Núñez "lo ha vuelto a demostrar, firmando junto a Feijóo y los barones 'populares' la 'Declaración de Zaragoza' por la financiación autonómica que, según publicaban la semana pasada medios de comunicación, asumiría la ordinalidad que perjudica a Castilla-La Mancha".

Godoy, que ha asistido a la misa en honor al Santo Niño de la Bola, en Casas de Guijarro, Cuenca, ha manifestado que "desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha siempre hemos defendido dos principios. Uno, la igualdad entre todos los españoles. Y dos, que se pague el coste efectivo de los servicios que se prestan desde la financiación autonómica".

Y ha remarcado que "el único que defiende los intereses de castellanomanchegos es Emiliano García Page y el PSOE de Castilla-La Mancha", ha concluido.