PSOE demanda una "voz única" en C-LM sobre la financiación autonómica y pide a PP que no entre en "doctrinas de partido"

TOLEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido al resto de partidos políticos de la región tener "una voz única" por encima de las siglas respecto a la posición de la Comunidad Autónoma en el debate sobre la nueva financiación autonómica y ha pedido al PP no entrar "en las doctrinas de partido y los mensajes simplones" para así tener "una voz única y fuerte en defensa del interés regional".

El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, que ha comparecido en rueda de prensa este lunes tras reunirse con el presidente regional, Emiliano García-Page, para hablar sobre esta nueva financiación autonómica, ha insistido en que desde el PSOE buscan "una voz única por encima de los partidos políticos" y no quieren que haya "doctrinas partidistas" en el debate ya que de lo que se trata, ha dicho, es de "defender a Castilla-La Mancha por encima de todo y de todos".

Gutiérrez ha recordado que el Gobierno autonómico ya ha sido capaz de llegar a acuerdos con sindicatos y empresarios, por lo que ha abogado por que los partidos se unan a este espíritu de acuerdo. "No se trata de buscar posiciones de confrontación ficticia, se trata de buscar los elementos comunes de las demandas históricas que unos y otros hemos hecho siempre, poner seriedad y rigor en un debate tan complejo como el reparto de los recursos del Estado con rigor y con ansias de justicia para nuestra Comunidad Autónoma", ha defendido.

El secretario de Organización del PSOE regional ha insistido en que Castilla-La Mancha está "infrafinanciada" respecto a lo que le cuesta mantener unos "estándares mínimos" en sanidad, educación y servicios sociales, déficit que ha cifrado en mil millones de euros, por lo que ha remarcado la importancia de "revertir la situación" y ha opinado que la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda "aún siendo buena, es insuficiente".

"Castilla-La Mancha hace un esfuerzo ingente para tener unos servicios públicos de primer orden y de alta calidad y para garantizar eso necesitamos que el Estado compense la deuda histórica que tiene con esta Comunidad Autónoma", ha incidido.

EXIGE "ALTURA DE MIRAS" AL PP NACIONAL

Por otra parte, aunque ha reconocido que esta no es "una reforma sencilla", Gutiérrez se ha mostrado convencido de que la posibilidad de acuerdo depende de la "alturas de miras del PP", porque 'populares' y socialistas gobiernan la mayoría de las comunidades autónomas y tienen "mayoría más que suficiente" en el Congreso para sacar adelante los cambios.

El socialista ha señalado que se trata de que el PP "no haga lo mismo que con la reforma laboral" y no intente que el cambio de financiación autonómica "no le salga al Gobierno, aunque perjudique a los ciudadanos, con tal de erosionar más al partido del Gobierno".

"Necesitamos altura de miras, primero aquí, porque más fuerte será Castilla-La Mancha cuanto más consigamos una voz única en Madrid. Si el PP quiere, la reforma sale, y si el PP juega estará difícil poder acordar un nuevo reparto de la riqueza nacional", ha concluido.