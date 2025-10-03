El PSOE denuncia que Toledo pierde 20 millones de fondos europeos por la "incompetencia" del alcalde

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz. - PSOE

TOLEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha lamentado que la ciudad pierda 20 millones de euros en fondos europeos "por la incompetencia del alcalde, Carlos Velázquez".

"Este desastre no es fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de la incompetencia del alcalde, de su improvisación constante y de su incapacidad para defender el interés general de la ciudad en Europa. Cada vez que este alcalde gestiona, Toledo pierde", ha sentenciado la portavoz socialista, Noelia de la Cruz Chozas.

Según ha explicado De la Cruz, Toledo se ha quedado fuera porque el proyecto presentado por el actual equipo de gobierno era un proyecto "mal elaborado, que no fue defendido y que, en consecuencia, ha recibido una puntuación insuficiente".

Para la portavoz socialista, la causa de este fracaso es clara y lo sitúa en "el alcalde que pensó que podía saltarse el consenso, despreciar el trabajo acumulado y sustituirlo por un documento improvisado".

"NO HA HABIDO DIÁLOGO"

La portavoz ha recordado que el actual gobierno local decidió sustituir de un plumazo la Estrategia Urbana trabajada y consensuada por el anterior equipo de gobierno, "un documento serio, participado y validado en el que habían colaborado colectivos sociales, asociaciones y mesas comunitarias".

"Ese documento marcaba un camino claro para captar fondos europeos y ahora ha sido sustituido de manera unilateral y autoritaria. No ha habido diálogo con los vecinos, no ha habido diálogo con los colectivos sociales ni con la oposición. Nadie fue invitado a construir este proyecto. El alcalde ha actuado solo, despreciando la participación ciudadana", ha reprochado.

Para De la Cruz, este fracaso no es un hecho aislado, sino un patrón de gestión que ya ha supuesto que Toledo perdiera anteriormente importantes inversiones europeas. Ha recordado que ya se perdió la oportunidad de financiar el transporte urbano, que más de tres millones de euros concedidos para la rehabilitación de la Alhóndiga deberán devolverse por falta de ejecución y que ahora la ciudad vuelve a quedarse sin 20 millones de euros en nuevas inversiones.

"La conclusión es clara: cada vez que el alcalde gestiona, Toledo pierde", ha afirmado con rotundidad. La portavoz socialista ha insistido en que este alcalde está más pendiente de la propaganda y de sus viajes que de trabajar en proyectos estratégicos para la ciudad.

"Tenemos un alcalde que gasta más en publicidad y en fotos que en garantizar proyectos de futuro, un alcalde que oculta información a la oposición y a la ciudadanía y que ha convertido cada oportunidad en un fracaso", ha manifestado.

A su juicio, los fondos europeos no son para tapar agujeros ni pagar promesas incumplidas, sino para transformar profundamente las ciudades y construir un futuro más sostenible, justo y moderno.

COMPARACIÓN CON GUADALAJARA

De la Cruz ha subrayado la comparación con otros municipios gobernados incluso por el Partido Popular, como Guadalajara, donde su alcaldesa ha podido presumir de lograr financiación europea gracias a un trabajo serio, riguroso y comprometido.

"Mientras Guadalajara avanza y consigue recursos europeos, Toledo retrocede y se queda fuera por la incompetencia de su alcalde", ha remarcado.

Finalmente, la portavoz socialista ha sido contundente en su conclusión, al afirmar que "con este alcalde, Toledo pierde oportunidades, pierde recursos, pierde inversiones y pierde prestigio. Y lo peor es que pierden los ciudadanos y ciudadanas de Toledo, porque cada euro que se pierde es un proyecto que no se hace, un servicio que no mejora y una infraestructura que no llega".

Por ello, ha reclamado un gobierno serio, responsable y capaz de defender los intereses de la ciudad en Europa. "Merecemos un gobierno que piense en Toledo y no en el titular. Con este alcalde, Toledo pierde. Con un gobierno serio, Toledo puede y debe ganar", ha sentenciado.