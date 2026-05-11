PSOE denunciará ante Cámara de Cuentas para que investigue el uso de fondos de Ayuntamiento de Ciudad Real para actos PP

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha va a presentar una denuncia ante la Cámara de Cuentas regional para que investigue si el uso de fondos públicos del Ayuntamiento de Ciudad Real utilizados por el PP para congresos europeos "se adecúa a la ley".

Así lo ha adelantado este lunes en rueda de prensa la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, quien ha indicado que con su denuncia quieren que la Cámara "compruebe" si es que esto "se nos ha pasado a nosotros y cumple con los requisitos que contempla la ley".

"De momento nos parece muy hipócrita por parte del PP que parece estar preocupado por otros asuntos pero deja pasar algo tan importante como es este uso poco razonado de los fondos públicos para sus propios mítines", ha comentado la socialista, quien ha subrayado que al PSOE le parece que ese uso "no es el adecuado".

Preguntada por las explicaciones que ha ofrecido el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares --que ha enmarcado estos gastos en las colaboraciones institucionales del Consistorio--, Abengózar las ha considerado "una huida hacia adelante que no parecía que le convenciera ni al propio Cañizares".