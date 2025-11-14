PSOE destaca los avances en la educación pública de C-LM: "25 años en los que no hemos parado de avanzar"

TOLEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del grupo socialista en las Cortes regionales, Paloma Jiménez, ha destacado este viernes los avances en la educación pública en Castilla-La Mancha y la apuesta del Gobierno de Emiliano García-Page por garantizar el acceso a ella en igualdad, "sin importar el lugar de la región en la que vivamos, ya sea en una ciudad o en el pueblo más pequeño".

"Hoy, en Castilla-La Mancha, es un día de celebración, puesto que celebramos el Día de la Enseñanza en nuestra región y, si cabe, es un año más especial, puesto que se celebran 25 años desde que la comunidad autónoma asumió las competencias en materia educativa", ha añadido.

Jiménez se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación en Consuegra (Toledo), antes de asistir al acto institucional del Día de la Enseñanza que ha presidido el presidente regional, Emiliano García-Page, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Ha expuesto que en estos 25 años "hemos visto cómo nuestra comunidad autónoma no ha parado de avanzar, por ejemplo, en esa gratuidad en la educación de 2-3 años, con la apertura de escuelas rurales con tan solo tres niños, para que, sin importar el lugar donde vivamos, todos tengamos acceso a una educación de calidad".

Así como ha destacado la creación del banco de libros, el aumento de becas y la contratación de más docentes, pues mientras "antes se despedían, ahora cada año se contratan a más docentes en nuestra región".

"O cómo, por ejemplo, también que se bate récord en alumnos de primer grado universitario, y este año, además, con la implementación de la primera matrícula gratuita", ha recordado la parlamentaria socialista.

Al tiempo que ha puesto en valor el blindaje de la educación pública en el nuevo Estatuto de Autonomía, que se establece como un derecho para que nadie pueda aplicar recortes.

"Lo que se ha hecho desde el gobierno de Emiliano García Page, desde los gobiernos socialistas, ha sido avanzar en educación, en la igualdad de oportunidades y en la calidad educativa, sin importar el lugar de la región en la que vivamos, ya sea en una ciudad o en el pueblo más pequeño", ha sostenido.