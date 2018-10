PSOE dice que "los castellano-manchegos no somos como Núñez"

Publicado 28/09/2018 13:12:34 CET

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha criticado este viernes el perfil del candidato a la Presidencia del PP en la región, Paco Núñez, y ha lamentado que este partido haya perdido "una oportunidad para soltar el lastre de la herencia de Cospedal y moderarse", convencido de que los castellano-manchegos "no somos como Núñez" y de que a esta región "no la puede representar alguien para quien la política es trinchera" y que se basa en "el insulto".

"Castilla-La Mancha no es así y los castellano-manchegos no somos así", ha indicado Gutiérrez en rueda de prensa, donde ha apuntado que los ciudadanos de esta región "no entendemos el debate como un insulto ni la vida política desde la falta del respeto" sino que "salvamos y guardamos las formas aunque no estemos de acuerdo". "Castilla-La Mancha es humilde, dialogante, prudente y sensata" y "no la puede representar" alguien como Núñez.

A su juicio, el PP ha elegido insultos en vez de sensatez, privado en vez de público, Génova en lugar de Castilla-La Mancha y continuismo en vez de renovación. Así, se ha mostrado de acuerdo con que "el PP no cambie de época", aunque ha agregado que ahora "nos ofrece en distinto plato el mismo menú que ya se nos atragantó", en referencia a "la radicalidad, los insultos, la falta de diálogo y la falta de moderación".

Para ilustrar sus manifestaciones, el PSOE va a difundir un video en redes sociales desde este mismo viernes, en el que destaca las "faltas de respeto, mentiras y groserías" de Paco Núñez, tomando como muestra de ello unas imágenes del pleno de las Cortes del día 17 de mayo de este año, que "explica muy bien el modelo" del nuevo PP, a juicio de Gutiérrez.

Ese día, el presidente del Parlamento, Jesús Fernández Vaquero, llamó al orden en numerosas ocasiones y le acabó quitando la palabra a Núñez, quien se resistió a abandonar la tribuna de oradores y fue finalmente expulsado. Los hechos se produjeron cuando durante un debate, el diputado del PP se dirigió al Ejecutivo central para indicar que era "indigno defender a los asesinos de ETA y que estén en el Gobierno de Emiliano García-Page, que defiende a los asesinos de ETA".

Finalmente, Gutiérrez, que ha destacado que el resultado de las primarias del PP es "una mala noticia" para la región, ha contestado, a preguntas de los medios, a las palabras del diputado del PP Lorenzo Robisco, cuestionando que el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, llegue a mayo, afirmando que "cuando alguien no está cómodo con el candidato que ha querido elegir lo que hace es desviar la atención sobre los demás".

"A Robisco, como a los militantes que no se han apuntado, les incomoda Núñez", ha subrayado el secretario de Organización del PSOE, que ha añadido que estas personas "querían poner punto y aparte al modelo de Cospedal y le han puesto puntos seguidos" y ha concluido que, al fin y al cabo, "ha sido su elección, no la nuestra".