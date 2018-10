PSOE: El "núcleo de Cospedal" ha dicho que volver a CLM sería quedarse en "segunda división"

Actualizado 07/07/2018 14:39:28 CET

CIUDAD REAL, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Regionales, Blanca Fernández, ha asegurado que el núcleo duro de María Dolores de Cospedal ha hecho unas declaraciones señalando que sería extraño que volviera a la región, pues, al haber sido "todo en política" jugando en primera división, es como si se conformara con "quedarse en segunda".

Fernández se refiere a una información publicada este sábado por el diario ABC, en las que se hace alusión a estas declaraciones. "Estamos ante un nuevo ninguneo por parte de los dirigentes del PP a los castellano-manchegos, algo que desde el PSOE no podíamos pasarlo inadvertido por la gravedad que supone este desprecio que no es nuevo si se tiene en cuenta que Cospedal llegó a esta tierra diciendo que los castellano-manchegos éramos tontos, y se va de esta tierra llamándonos segundones".

Ante esta "ofensa", Fernández ha exigido a la propia Cospedal "que no se vaya de esa manera y pida disculpas o desautorice inmediatamente a las personas de su confianza que desde su núcleo duro han despreciado así a Castilla-La Mancha, porque si no entenderemos aquello que dijo al principio de que los castellano-manchegos éramos tontos y que ahora no son suficiente para su categoría", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Eso con independencia del futuro de Cospedal, que, por cierto, ha afirmado, "nos da igual adónde se presente o como si no se presenta a ningún sitio", añadiendo que siguiendo la lógica de que "si el Partido Popular cree que esta tierra es de segunda" cabe preguntarse si "el candidato o candidata que presente a la Presidencia de Castilla-La Mancha será de segunda", una percepción que ha extendido a todo el PP de la región.

En este sentido, Fernández ha dejado claro que desde el PSOE siempre han defendido que "no querer ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie", y, a su jucio, Castilla-La Mancha "es exactamente igual que Cataluña, Extremadura, País Vasco, Andalucía o Murcia, y solo desde la perspectiva de quien piensa que esta tierra es de segunda se entiende que aquello que genera recursos, como es el agua, se vaya a otra tierra, y aquello que es la basura de España, se venga a Castilla-La Mancha, como han hecho con el basurero nuclear".

"Esta es la herencia del Partido Popular en esta tierra", ha recriminado Fernández al denunciar la "tomadura de pelo" del Gobierno nacional con Cospedal de ministra hasta hace dos días al no haber invertido un solo euro en siete años en las infraestructuras que han prometido por activa y por pasiva en Castilla-La Mancha, y ahora ya sabemos por qué, y es porque entienden que esta tierra es de segunda división".

"Nada que ver con la visión de los socialistas castellano-manchegos", que por boca de Blanca Fernández han destacado que "esta tierra es grande y se está poniendo en pie" tras el proceso de recortes y desmantelamiento emprendido por Cospedal en la pasada legislatura.

Por último, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha encargado de recordar algunas de las "aportaciones más importantes" de la región al resto del país, entre ellas, ha dicho que "Castilla-La Mancha es el granero de España" al contribuir con el 8,3% en el sector de las industrias agroalimentarias, al liderazgo en las exportaciones vitivinícolas con un volumen de negocio de 676 millones de euros o las exportaciones récord de 7.056 millones alcanzadas durante el pasado año, además de subrayar los importantes avances sociales emprendidos en esta tierra de forma pionera al citar la ley contra la violencia machista o la Ley de Tutela Garantizada".