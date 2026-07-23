PSOE exige el acta de la reunión en la que Diputación Ciudad Real decidió no enviar efectivos al incendio de La Mierla

CIUDAD REAL, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Ciudad Real, a través de su representante, Juan Benjamín Gallego, ha registrado un escrito solicitando el acta íntegra de la reunión en la que, según afirman los socialistas, el presidente del Consorcio SCIS, Julián Triguero, y el presidente de la Diputación, Miguel Angel Valverde, dicen que se valoró el envío de medios al incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara).

El objetivo de esta petición es "conocer con detalle los argumentos técnicos a los que los responsables últimos de la decisión aseguran que basaron la negativa a colaborar", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Benjamín Gallego ha explicado que el Grupo Socialista quiere comprobar en primer lugar si, efectivamente, se convocó y se celebró esa reunión y, de haberse celebrado la misma, quiere saber si es cierto lo afirmado por el responsable del SCIS y de la Diputación.

"Se quiere conocer si realmente existían motivos técnicos que impidieron prestar ayuda a Guadalajara o si esos argumentos fueron utilizados para respaldar una decisión de carácter exclusivamente político", ha manifestado.

"Valverde ha asegurado que la decisión se adoptó en una reunión tras escuchar los argumentos de los responsables técnicos del Consorcio, pero, si fue así, no debería existir ningún inconveniente en facilitar el acta de esa reunión para que todos podamos conocer cuáles fueron exactamente los argumentos expuestos y si estos justificaban que la provincia de Ciudad Real no haya querido colaborar en una emergencia de esta magnitud", ha señalado.

El responsable socialista en el SCIS ha recordado que la Diputación de Ciudad Real ha sido la única de las cinco diputaciones de Castilla-La Mancha que ha decidido no enviar medios materiales ni humanos para colaborar en las labores de extinción, a pesar de que el resto de instituciones provinciales y de numerosas comunidades autónomas respondieron de forma positiva a esa solicitud.

Para Benjamin Gallego, es "absolutamente increíble" el "peregrino" argumento de "criterios técnicos" o, lo que es aún más grave, que los responsables del PP dejen caer la dificultad de acudir a Guadalajara, en que los profesionales, esto es los bomberos del consorcio, "están de vacaciones", cuando "hoy todo el mundo ya tiene claro que esta negativa de ayudar es una decisión puramente política".

"Estamos hablando de un incendio de enorme gravedad en nuestra región, donde lo razonable y lo humano era la colaboración entre administraciones", ha afirmado Gallego. Ahora toca, ha dicho, comprobar si existían razones técnicas objetivas para no enviar medios o si esos criterios fueron instrumentalizados para justificar una decisión exclusivamente política, lo que daría pie a "estudiar jurídicamente, si la decisión de los responsables políticos del Consorcio y la Diputación de Ciudad Real "no es constitutiva de un delito de denegación de auxilio".

Por ello, el Grupo Socialista espera recibir la documentación solicitada para poder analizarla en profundidad y determinar si la negativa a colaborar estaba realmente respaldada por criterios técnicos o respondió a una decisión exclusivamente política.

"Los ciudadanos merecen conocer toda la verdad sobre una decisión que ha convertido a la Diputación de Ciudad Real en la única de Castilla-La Mancha que no ha colaborado en la extinción del incendio de Guadalajara".

Asimismo, Gallego ha recordado que mientras la Diputación de Ciudad Real ha decidido no movilizar ningún recurso para el incendio de Guadalajara o Andalucía, comunidades como Extremadura han activado el envío de medios humanos y materiales para apoyar las labores de extinción en nuestra región.

"La solidaridad entre administraciones no puede depender del territorio ni de los colores políticos, porque si mañana la emergencia fuera en la provincia de Ciudad Real, también esperaríamos que otras administraciones acudieran en nuestro auxilio".