PSOE exige al gobierno de Guarinos sacar a licitación los espacios municipales actualmente sin servicio de restauración

GUADALAJARA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado una moción en la que insta al equipo de Gobierno de Ana Guarinos a que, "de manera inmediata", saque a licitación los espacios municipales actualmente sin servicio de restauración, como el bar del Jerónimo de la Morena; el bar de La Chopera y el Camerino Café del Teatro Buero Vallejo.

También pide al Gobierno municipal que promueva una estrategia municipal de apoyo a las concesiones demaniales en materia de hostelería y restauración, con el fin de mejorar su viabilidad y evitar el abandono de los negocios que operan en patrimonio público, según han informado los socialistas en nota de prensa.

Además, los socialistas instan al equipo de Gobierno a que impulse un Plan de Recuperación de espacios cerrados en instalaciones municipales, con el doble objetivo de poner en valor el patrimonio y prestar servicios de calidad a la ciudadanía.

Finalmente, piden al Gobierno municipal realizar un informe público y actualizado sobre el estado de todas las concesiones demaniales municipales, detallando su situación, usos actuales y previsión de licitación o reactivación.

"Desde el inicio de la legislatura de Ana Guarinos observamos que la gestión municipal de las concesiones municipales de restauración ha entrado en una dinámica de abandono, falta de apoyo y parálisis administrativa. En apenas un año han cerrado el bar del Jerónimo de la Morena, el de La Chopera o el del Camerino Café", ha indicado la concejala socialista Gemma Mínguez en una atención a los medios de comunicación.

"La inacción de Guarinos nos conduce a una ciudad con instalaciones cerradas e infrautilizadas, y es que los negocios de restauración en instalaciones municipales están cerrando y este equipo de Gobierno no está haciendo nada. Es urgente que el Ayuntamiento reaccione porque la tendencia es evidente: los negocios de restauración en instalaciones municipales están cerrando y este equipo de gobierno no está reaccionando", ha indicado Mínguez.