PSOE exige al PP de CLM que "renuncie expresamente" a "copiar" el modelo sanitario de "privatizaciones" de Madrid

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez - PSOE
TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha pedido al PP de Castilla-La Mancha que "renuncie expresamente" a "copiar" el modelo sanitario de "recortes y de privatizaciones" del que la Comunidad de Madrid "es el mejor ejemplo".
En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha preguntado al PP "si le parece normal que en pleno siglo XXI" haya comunidades autónomas en las que se reutiliza el material sanitario para tratar a los pacientes, como se ha publicado en el diario El País sobre el Hospital de Torrejón (Madrid), y ha asegurado que, desde luego, ese "no es el modelo de Castilla-La Mancha, no es el modelo del presidente Page".
"Y esperamos, y exigimos, que no sea el modelo del partido mayoritario en oposición en Castilla-La Mancha, que es el PP, porque como, a pesar de lo que estamos escuchando y se está publicando, sea ese, nos están dejando claro lo que el PP quiere a Castilla-La Mancha y en lo que confía en la sanidad de Castilla-La Mancha", ha lamentado.
Tita García, ha recordado que "no es nada nuevo", que en el pasado el PP ya dejó claro el modelo que defendía cuando Paco Núñez siendo alcalde de Almansa y presidente de la Diputación de Albacete, "manifestó la intención de privatizar el Hospital de su ciudad y el de Villarrobledo", según ha informado el PSOE en nota de prensa.
"Hoy sigue pensando lo mismo, hoy sigue diciendo que la sanidad pública de Castilla-La Mancha merece el desprecio de los dirigentes del PP. Hoy sigue pensando que los pacientes pasan a ser clientes desde el punto de vista sanitario", ha criticado en referencia a un modelo que claramente "tiene las siglas del PP", ha aseverado.
Un modelo que nada tiene que ver con el que representa y ha defendido siempre Emiliano García-Page, un modelo en que "el ADN del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, tiene en su eje central a los pacientes", ha añadido.
Y en ese punto se ha referido a la atención humanizada que se ofrece en esta región, a la estrategia de ir mejorando día a día no sólo el número de profesionales, sino en que estos estén más preparados o en que haya hospitales con un mayor grado de tecnología, ya que "la política sanitaria de Castilla-La Mancha se construye invirtiendo más porque es un derecho y no un gasto", ha defendido contraponiendo esta realidad al modelo del PP.