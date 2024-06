PSOE de Guadalajara afirma que "Guarinos lleva un año sin proyecto para la ciudad" y "estafando a la ciudadanía"

GUADALAJARA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista y ex alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha valorado el primer año de Gobierno municipal de la alcaldesa Ana Guarinos, afirmando que ha sido "un año que se resume en que no ha hecho absolutamente nada; sumiendo a la ciudad en una parálisis y vuelta al pasado, porque estamos ante un gobierno que no trabaja, con una alcaldesa que es incapaz y que está instalada en el escándalo y en la mentira".

El edil del PSOE ha transmitido su valoración durante una rueda de prensa concedida este lunes, coincidiendo con el cumplimiento de un año de gobierno, tal y como ha transmitido la formación política por nota de prensa. Rojo ha destacado que Ana Guarinos "es alcaldesa gracias a su alianza con Vox, y que, un año después, no sabe qué hacer con nuestra ciudad, porque se presentó a las elecciones sin programa para Guadalajara, y la prueba la tenemos en que la comunicación del Ayuntamiento está enfocada única y exclusivamente a dar publicidad a la alcaldesa".

En este sentido, Rojo ha afirmado que en un año de imágenes, "hemos visto a la alcaldesa en todas las obras que se pusieron en marcha durante mi mandato, con financiación europea y de administraciones como el Gobierno de Castilla-La Mancha, comenzando por el Arrabal del Agua; el Campus Universitario; el parque de bomberos; el nuevo parque del Alamín; las plazas Prim y San Esteban; o el entorno de la Ronda de San Antonio; y pronto llegará la mejora de la Avenida del Ejército; el nuevo sector urbano en la antigua AVICU o el aparcamiento disuasorio".

Por eso, pasado un año de las elecciones, ha interpelado a la alcaldesa retándola "a que pongamos sobre la mesa todos los proyectos—con papeles—y veamos qué es de su cosecha: ya les digo que nada; y de hecho, está retrasando obras y proyectos, con el perjuicio que supone para los vecinos y vecinas, para que parezca que son inauguraciones propias".

El ex alcalde ha acusado a la mandataria municipal de mentir a la ciudadanía. "Primero, con la gran estafa de la subida de impuestos de más de 150 euros de media en el recibo del IBI y en más de un 15% la tasa de basuras, cuando prometió bajarlos, batiendo el récord de ser la alcaldesa que más los ha subido; y segundo, justificándolo con un falso agujero económico que el Grupo Municipal Socialista hemos demostrado no existe", ha afirmado Rojo.

Según el edil del PSOE, los hechos son que "el presupuesto de este año crece en 5 millones de euros; no se ha dejado de pagar nada; si hubiese un agujero de hasta 30 millones, como acaban de decir, hubiesen tenido que recortar y ahora, por ejemplo, incrementan en 600.000 euros el dinero destinado a fiestas".

Además, ha añadido, los informe técnicos municipales han confirmado que el Ayuntamiento cerró en 2023 con un ahorro acumulado de 4,7 millones de euros; decreto firmado por la alcaldesa Guarinos.

Rojo ha calificado de "barbaridad" que el gobierno de la alcaldesa "haya estado mintiendo durante meses a la prensa y a los vecinos y vecinas; y ahora, además, ya llegan las fotovoltaicas, tal y como nuestro grupo lleva asegurando, y; precisamente, con los primeros ingresos de cinco millones de euros, curiosamente la misma cantidad que lo que va a recaudar el Ayuntamiento por el ’sablazo del IBI".

MÁS SUCIEDAD

Otra de las cuestiones a las que ha hecho referencia Rojo es al estado de la ciudad, afirmando que, pese a las "campañas tramposas de la alcaldesa, Guadalajara está hoy más sucia y más desatendida que hace un año. Guarinos ha llevado a Guadalajara a ser la ciudad del cardo y la maleza". "¿Cómo es posible que el barranco del Alamín lleve seco y abandonado 1 año?", ha cuestionado el concejal del PSOE.

La alcaldesa, ha añadido Alberto Rojo en este sentido, "ha acabado con la ciudad cada vez más viva que entre todas y todos hemos sido capaces de crear. Lo que Guarinos hace es decirnos que nos vayamos fuera. Lo vimos en Navidad y lo hemos visto ahora, en primavera, sin cuentos, ni cultura en las calles. Los programas especiales que se creaban para todo el trimestre son ya fruto del recuerdo".

CONTROVERSIAS EN EL ÁREA DE CULTURA

En materia de cultura, el concejal socialista ha aseverado que "estamos ante el gobierno de los escándalos"; haciendo especial referencia "al escándalo mayúsculo que vive el área de cultura, con intentos de agresión con arma en el Teatro Buero Vallejo; denuncias de acoso por parte de una trabajadora a la que el concejal ninguneó y burló mientras las familias de los usuarios de las Escuelas de la Cotilla grababan atónitos con su móvil y; ahora, presuntas situaciones de acoso en la biblioteca que han estado a punto de cerrar".

"El sectarismo en materia cultural y en la comunicación institucional del gobierno de Ana Guarinos ha sido también otro de los aspectos a los que se ha referido Rojo: "puro y duro sectarismo cultural, que nos han llevado a perder dos festivales de cine: el FESCIGU y el Festival de Cine Lento, que se han marchado a otros municipios del Corredor ¿qué más tiene que pasar en cultura para que alguien asuma responsabilidades políticas de inmediato? Las fotos de la alcaldesa lo tapan todo", ha añadido.

Por último, Rojo se ha referido a "la manera en que Guarinos ha acabado con la ciudad cada vez más viva que entre todas y todos hemos sido capaces de crear. Barrios abandonados, nula política empresarial, con un gobierno que ni se entera de las empresas que siguen llegando producto de mi gestión, gracias al apoyo del gobierno regional. Una ciudad que vuelve a apagarse, obras que se retrasan, servicios públicos que no mejoran. Es triste decir que solo podemos valorarles por lo que no han hecho, porque hacer, hacer, no han hecho nada", ha concluido.