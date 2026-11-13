PSOE Guadalajara pone el foco de campaña en agua, vivienda y transporte como asuntos estratégicos en la provincia

El secretario general de los socialistas guadalajareños, Pablo Bellido, y los cabezas de lista al Congreso y al Senado, María Jesús Merino y Rafael Esteban, durante un desayuno informativo. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Guadalajara quiere que la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre se centre en los problemas y necesidades de la provincia, con propuestas concretas y alejada de la confrontación política.

Así lo han trasladado este viernes el secretario general de los socialistas guadalajareños, Pablo Bellido, y los cabezas de lista al Congreso y al Senado, María Jesús Merino y Rafael Esteban, durante un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que han desgranado algunas de las prioridades que defenderán en ambas cámaras.

Los candidatos han planteado una campaña de escucha activa y cercana a la ciudadanía, con la intención de trasladar sus propuestas durante los próximos 14 días y recoger las demandas de los distintos municipios.

Entre los principales asuntos que quieren situar en el debate figuran la defensa de los recursos hídricos, el desarrollo de las redes energéticas, la vivienda asequible y la mejora de las comunicaciones, tanto por carretera como por ferrocarril.

El candidato al Senado, Rafael Esteban, en su intervención, ha puesto el acento en la necesidad de acelerar el despliegue de las redes energéticas para responder a las necesidades de crecimiento industrial y empresarial de la provincia, así como para facilitar la construcción de nuevas viviendas.

También ha reclamado mejores conexiones entre los municipios y "garantías" de transporte para quienes se desplazan por motivos laborales o de estudios. "Hay que tener la provincia en la cabeza", ha subrayado.

Así, también la vivienda ha sido otra de las cuestiones destacadas por los socialistas, que abogan por impulsar políticas que permitan construir inmuebles asequibles y faciliten el acceso a este derecho, especialmente a las familias con menos recursos.

En materia de infraestructuras, se han referido a la necesidad de mejorar las comunicaciones ferroviarias además de resolver los problemas de movilidad que soportan algunos puntos de la provincia.

Por su parte, la candidata al Congreso y alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha centrado buena parte de su intervención en el medio rural y en la necesidad de garantizar servicios públicos, oportunidades y actividad económica en los municipios más pequeños.

Merino ha defendido seguir desarrollando la ley contra la despoblación de Castilla-La Mancha, de la que fue ponente, y extender al ámbito estatal medidas fiscales y ayudas para empresas y autónomos que se instalen en zonas afectadas por la pérdida de población.

La candidata también ha reclamado que los municipios de Guadalajara con características similares a las de Cuenca, Teruel y Soria puedan beneficiarse de las mismas ventajas y bonificaciones que estas provincias.

Asimismo, ha defendido un estatuto específico para los pequeños municipios que adapte la normativa a sus necesidades y facilite la prestación de servicios. Según ha señalado, las zonas de extrema despoblación de Guadalajara han ganado más de 3.300 habitantes desde 2021.

De su lado, el secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha incidido en que los representantes socialistas en el Congreso y el Senado van a situar los intereses de la provincia por encima de cualquier otra consideración.

Entre las prioridades que ha enumerado ha destacado también la defensa del agua y la reducción progresiva del trasvase Tajo-Segura, así como la protección de los recursos de la cabecera del Tajo y de la cuenca del Sorbe ante las necesidades de abastecimiento de otros territorios.

Bellido ha reclamado avances en movilidad, con mejores conexiones de Cercanías con Madrid y el impulso de la lanzadera del AVE, además de actuaciones para resolver los problemas de tráfico en los accesos a la provincia.

Durante el encuentro, los tres dirigentes han insistido, además, en que quieren evitar que la campaña se convierta en un cruce de reproches y que gire en torno a propuestas y problemas reales.

Bellido, no obstante, ha llamado a concentrar el voto en el PSOE para evitar un gobierno de PP y Vox, al considerar que podría poner en riesgo los avances sociales y los intereses de Guadalajara. Los socialistas han animado a la ciudadanía a acudir a votar el 29 de noviembre.

"El PSOE no se exige obediencia ciega sino que se permite un debate enriquecedor de planteamientos mientras que en otros partidos hacen lo contrario, en referencia concreta a PP y Vox", ha culminado Bellido, convencido de que hay "muchas razones" para apostar por el PSOE y llamando todos a la población al "voto útil".