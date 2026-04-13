PSOE incide en que Vox C-LM de explicaciones sobre uso de fondos y pide que se hagan comprobaciones en Talavera

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno. - VOX

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha se preguntan cuál ha sido el papel de David Moreno y de la Ejecutiva regional de Vox en Castilla-La Mancha, respecto a la polémica en la gestión de fondos vinculados a su organización, después de que distintos dirigentes de la propia formación hayan reclamado cambios internos y hasta la convocatoria de un congreso extraordinario.

Asimismo, los socialistas han apuntado que "una de las primeras comprobaciones debería realizarse en municipios como Talavera de la Reina, donde consideran necesario esclarecer con detalle cualquier actuación relacionada con el uso de fondos públicos por parte de Vox".

Los socialistas demanda a Vox di van a ofrecer a la ciudadanía una explicación transparente sobre el destino y utilización de esos recursos.

EL PSOE, mediante nota de prensa, ha exigido a Vox explicaciones "claras, inmediatas y públicas". Para los socialistas, las manifestaciones conocidas en los últimos días evidencian que la crisis abierta en Vox ya no puede ocultarse y que sus responsables políticos en Castilla-La Mancha deben aclarar de qué lado están: "Si del lado de quienes piden explicaciones o del lado de quienes tienen que darlas".

Desde el PSOE recuerdan que se han conocido "informaciones de enorme gravedad sobre la petición de dinero para Revuelta y la desaparición de esos fondos, así como sobre el presunto uso de recursos procedentes de instituciones para sufragar gastos de personal de la estructura nacional del partido, a lo que se suman informaciones que apuntan a que esta misma práctica se habría reproducido en distintos ámbitos municipales de Castilla-La Mancha".

El PSOE de Castilla-La Mancha considera además que el PP no puede seguir guardando silencio ante unos hechos que afectan directamente a instituciones en las que gobierna con Vox o ha sostenido acuerdos con esta formación. Por eso, pregunta al presidente regional del PP, Paco Núñez, si va a pedir a sus alcaldes y alcaldesas que investiguen el uso del dinero de sus ayuntamientos por parte de Vox, o si, por el contrario, "va a continuar actuando como si no estuviera ocurriendo nada".

"Después de lo que están diciendo los propios dirigentes de Vox, el PP ya no puede parapetarse en la indiferencia ni en el silencio. Tiene la obligación política de exigir transparencia, depurar responsabilidades y garantizar que ni un solo euro público haya sido utilizado de forma irregular", señalan los socialistas.

El PSOE ha subrayado que cualquier sospecha sobre el uso de fondos vinculados a instituciones públicas debe ser aclarada con total contundencia y ha reclamado que se revisen todos los casos en los que pueda haberse producido una utilización inadecuada de recursos públicos o asignaciones institucionales.

"El dinero público es de los ciudadanos y ciudadanas, no de los partidos. Y quien haya utilizado recursos institucionales para fines ajenos a su función tendrá que dar todas las explicaciones y asumir todas las responsabilidades", han concluido.