PSOE lamenta que Núñez "sea incapaz" de decir 'no' al trasvase y traicione a C-LM cada vez que su partido lo pide

TOLEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Pérez Torrecilla, ha lamentado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, haya sido "incapaz" de decir 'no' al trasvase o decir que le ha molestado el hecho de que su partido haya presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que el Tajo-Segura "trasvase lo máximo posible incluso en una situación hidrológica excepcional".

Pérez Torrecilla se ha pronunciado así en la rueda de prensa previa a la Comisión de Presupuestos de las Cortes, donde comparecerá el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, a raíz de la entrevista que ha protagonizado este lunes el responsable regional del PP, en la televisión y la radio públicas.

A su juicio, es "una enorme traición" para los intereses de la región "que Núñez continúe todavía callado ante el nuevo intento de su partido de aprobar una propuesta para trasvasar la máxima cantidad de agua posible del Tajo al Segura", criticando que esta misma mañana ha tenido la oportunidad, "una vez más", de decir 'no' al trasvase "y no lo ha hecho", confiando en que el Partido Popular lo haga a lo largo de la Comisión parlamentaria, donde se hablará también de agua.

Dicho esto, el diputado del PSOE ha considerado que "alguien que aspira a gobernar esta tierra no puede traicionarla cada vez que su partido se lo pide", como ha hecho Paco Núñez. "Alguien que dice ser promotor de la mesa (en referencia a la Mesa del Agua regional), aún siendo falso, que lo es, no puede traicionar el principal acuerdo firmado en esta mesa que es la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha".

Según Francisco Pérez Torrecilla, si Núñez no defiende esos intereses "es porque no quiere, porque no lo siente o porque, lo que es peor, en su partido no le dejan hacerlo".