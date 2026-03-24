PSOE llevará al pleno municipal de Ciudad Real dos mociones sobre ayudas a la vivienda y reforma del Parque del Pilar

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez. - PSOE

CIUDAD REAL 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha presentado este martes las dos mociones que su grupo defenderá en el Pleno del próximo viernes 27 de marzo, sobre ayudas municipales a vivienda y la recuperación del Parque del Pilar.

Martínez ha señalado que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes retos sociales y económicos, una realidad que también afecta de lleno a Ciudad Real, donde el precio de la vivienda ha aumentado en torno a un 20% en el último año, al igual que el alquiler, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

Ante esta situación, la portavoz socialista ha defendido la necesidad de que el Ayuntamiento "deje de estar de perfil" y se sume de manera activa a la estrategia impulsada por otras administraciones.

En este sentido, ha destacado las medidas ya en marcha por parte del Gobierno de España, como el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, así como el Plan de Acción de Vivienda de Castilla-La Mancha.

Igualmente, Martínez ha puesto en valor el anuncio del Ministerio de Vivienda de reinvertir en Ciudad Real 3,2 millones de euros en vivienda asequible, procedentes del convenio del polígono Oretania, lo que, a su juicio, deja sin excusas al alcalde Cañizares para no implicarse en este problema.

"Canizares ya no tiene excusa. Desde el Gobierno de España hay un plan estatal de vivienda con 7.000 millones de euros. El Ministerio de Vivienda, concretamente Casa 47, va a reinvertir en Ciudad Real 3,2 millones de euros. La Junta de Comunidades también tiene el plan de la Junta, de 2026-2030, préstamo a tipo cero, ayudas, bonificación para el alquiler, los actos jurídicos documentados. ¿Y el ayuntamiento de Ciudad Real qué? ¿Canizares qué? De momento, un plan fracasado, con 11 viviendas, pero nada más", ha afirmado.

La portavoz socialista ha recordado que el PSOE ya propuso en los presupuestos la creación de una línea de ayudas municipales para facilitar el acceso a la vivienda, destinada a cubrir gastos como notaría o alquiler, iniciativa que fue rechazada por el equipo de Gobierno del Partido Popular pese a contar con una valoración positiva.

La moción socialista plantea ahora retomar esta propuesta mediante la creación de una partida específica financiada con el remanente de tesorería, así como reforzar el papel de la empresa municipal Emuser para que actúe como canalizador de información y gestión de ayudas.

"No se puede justificar la existencia de una empresa pública con una actividad tan limitada mientras la ciudadanía tiene dificultades reales para acceder a una vivienda", ha subrayado.

RECUPERACIÓN DEL PARQUE DEL PILAR

La segunda moción presentada por el Grupo Socialista se centra en la recuperación del Parque del Pilar, un espacio que, según ha denunciado, presenta un estado de "dejadez absoluta".

Entre los problemas detectados ha enumerado el deterioro del lago, la pérgola vegetal, los paseos, la iluminación, las zonas infantiles y deportivas, así como deficiencias en accesibilidad y mantenimiento.

"El Parque del Pilar es un pulmón verde fundamental para la ciudad y no solo para los barrios cercanos, sino para todos los vecinos y vecinas. Su estado actual es consecuencia directa de la falta de gestión y mantenimiento del equipo de Gobierno", ha indicado.

La propuesta incluye la elaboración de un estudio y un proyecto de intervención, así como la ejecución de las obras necesarias para su mejora integral, financiadas igualmente con cargo al remanente municipal.

Además, ha reclamado la cobertura de la plaza vacante de jefatura de sección de Parques y Jardines, que lleva más de un año sin cubrir.

Finalmente, Martínez ha avanzado que el Grupo Socialista seguirá exigiendo explicaciones sobre otros asuntos pendientes, como la situación de los proyectos Crater financiados con fondos europeos o el estado general del mantenimiento urbano, denunciando la existencia de baches, socavones y un deterioro progresivo de las infraestructuras.

"Frente a los grandes anuncios y el 'pan y circo', desde el PSOE apostamos por invertir en lo que realmente importa: vivienda, servicios públicos y calidad de vida para la ciudadanía de Ciudad Real", ha concluido.